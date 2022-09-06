https://sputnikarabic.ae/20220906/مقتل-شاب-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-جنين-فيديو-1067341950.html
مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين.. فيديو
مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين.. فيديو
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بمقتل شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في أثناء المواجهات بجنين. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T02:46+0000
2022-09-06T02:46+0000
2022-09-06T02:46+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مخيم جنين من عدة محاور، كما اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة عنيفة، أسفرت عن إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين.كما شرعت القوات بهدم منزل منفذ عملية "تل أبيب" رعد حازم في الحي الشرقي لمدينة جنين، وفقا لوكالة "شهاب".وذكر الإعلام الفلسطيني أن الشاب الذي قتل على يد الجيش الإسرائيلي يدعى محمد موسى سباعنةوأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام فلسطينية إلقاء شباب فلسطينيين عبوات ناسفة على قوات الجيش الإسرائيلي وتبادلا لإطلاق النار بين الطرفين.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين.. فيديو
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بمقتل شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في أثناء المواجهات بجنين.
واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي
مخيم جنين من عدة محاور، كما اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة عنيفة، أسفرت عن إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين.
كما شرعت القوات بهدم منزل منفذ عملية "تل أبيب" رعد حازم في الحي الشرقي لمدينة جنين، وفقا لوكالة "شهاب".
وذكر الإعلام الفلسطيني أن الشاب الذي قتل على يد الجيش الإسرائيلي
يدعى محمد موسى سباعنة
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام فلسطينية إلقاء شباب فلسطينيين عبوات ناسفة على قوات الجيش الإسرائيلي وتبادلا لإطلاق النار بين الطرفين.