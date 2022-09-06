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مقتل قائد كتيبة وعدد من مرافقيه و6 عناصر من "القاعدة" إثر هجوم استهدف حاجزا أمنيا جنوبي اليمن
مقتل قائد كتيبة وعدد من مرافقيه و6 عناصر من "القاعدة" إثر هجوم استهدف حاجزا أمنيا جنوبي اليمن
أعلنت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، مقتل قائد كتيبة وعدد من مرافقيه، إضافة إلى 6 عناصر إرهابية من تنظيم "القاعدة... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T09:12+0000
2022-09-06T09:12+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وقال موقع قوات الحزام الأمني، على الإنترنت، إن هجوماً شنه تنظيم "القاعدة"، فجر اليوم على إحدى النقاط في منطقة مقاطين الواقعة على الخط الدولي في أحور، نتج عنه مقتل 6 عناصر، بالإضافة إلى قائد الكتيبة الأولى في اللواء الأول مكافحة إرهاب "ياسر ناصر شائع أبو شائع"، مع عدد من مرافقيه؛ وإصابة عدد من أفراد النقطة الأمنية.ويأتي الهجوم بعد أكثر من شهرين على مقتل وإصابة 6 جنود من الجيش اليمني، في كمين استهدف آلية عسكرية بمديرية أحور شرقي محافظة أبين جنوب اليمن.وأواخر مايو/أيار الماضي، قُتل 5 جنود يمنيين وأصيب 6، في هجومين منفصلين يشتبه أن عناصر "القاعدة" نفذتهما ضد "قوات دفاع شبوة"، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في ضواحي مدينة عتق.وتشهد مناطق عدة في اليمن، من وقت إلى آخر، هجمات لعناصر تنظيم "القاعدة"؛ في ظل تصاعد الصراع في هذا البلد، الذي تمزقه الحرب، منذ أواخر 2014.
https://sputnikarabic.ae/20220822/اليمن-المجلس-الانتقالي-الجنوبي-يعلن-إطلاق-عملية-عسكرية-للسيطرة-على-محافظة-أبين-1066743982.html
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أخبار اليمن الأن
أخبار اليمن الأن

مقتل قائد كتيبة وعدد من مرافقيه و6 عناصر من "القاعدة" إثر هجوم استهدف حاجزا أمنيا جنوبي اليمن

09:12 GMT 06.09.2022
© AFP 2022 / NABIL HASANقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليمن 2020
قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليمن 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / NABIL HASAN
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أعلنت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، مقتل قائد كتيبة وعدد من مرافقيه، إضافة إلى 6 عناصر إرهابية من تنظيم "القاعدة (المحظور في روسيا)؛ إثر هجوم استهدف حاجز تفتيش أمني، في محافظة أبين جنوبي اليمن.
القاهرة – سبوتنيك. وقال موقع قوات الحزام الأمني، على الإنترنت، إن هجوماً شنه تنظيم "القاعدة"، فجر اليوم على إحدى النقاط في منطقة مقاطين الواقعة على الخط الدولي في أحور، نتج عنه مقتل 6 عناصر، بالإضافة إلى قائد الكتيبة الأولى في اللواء الأول مكافحة إرهاب "ياسر ناصر شائع أبو شائع"، مع عدد من مرافقيه؛ وإصابة عدد من أفراد النقطة الأمنية.
قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليمن 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
اليمن... المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن إطلاق عملية عسكرية للسيطرة على محافظة أبين
22 أغسطس, 20:57 GMT
ويأتي الهجوم بعد أكثر من شهرين على مقتل وإصابة 6 جنود من الجيش اليمني، في كمين استهدف آلية عسكرية بمديرية أحور شرقي محافظة أبين جنوب اليمن.
وأواخر مايو/أيار الماضي، قُتل 5 جنود يمنيين وأصيب 6، في هجومين منفصلين يشتبه أن عناصر "القاعدة" نفذتهما ضد "قوات دفاع شبوة"، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في ضواحي مدينة عتق.
وتشهد مناطق عدة في اليمن، من وقت إلى آخر، هجمات لعناصر تنظيم "القاعدة"؛ في ظل تصاعد الصراع في هذا البلد، الذي تمزقه الحرب، منذ أواخر 2014.
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