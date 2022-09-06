https://sputnikarabic.ae/20220906/مقتل-قائد-كتيبة-وعدد-من-مرافقيه-و6-عناصر-من-القاعدة-إثر-هجوم-استهدف-حاجزا-أمنيا-جنوبي-اليمن-1067352697.html

مقتل قائد كتيبة وعدد من مرافقيه و6 عناصر من "القاعدة" إثر هجوم استهدف حاجزا أمنيا جنوبي اليمن

مقتل قائد كتيبة وعدد من مرافقيه و6 عناصر من "القاعدة" إثر هجوم استهدف حاجزا أمنيا جنوبي اليمن

أعلنت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، مقتل قائد كتيبة وعدد من مرافقيه، إضافة إلى 6 عناصر إرهابية من تنظيم "القاعدة... 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T09:12+0000

2022-09-06T09:12+0000

2022-09-06T09:12+0000

أخبار اليمن الأن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104580/25/1045802503_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f8da44e5db4e8eb6f396f250127bebb.jpg

القاهرة – سبوتنيك. وقال موقع قوات الحزام الأمني، على الإنترنت، إن هجوماً شنه تنظيم "القاعدة"، فجر اليوم على إحدى النقاط في منطقة مقاطين الواقعة على الخط الدولي في أحور، نتج عنه مقتل 6 عناصر، بالإضافة إلى قائد الكتيبة الأولى في اللواء الأول مكافحة إرهاب "ياسر ناصر شائع أبو شائع"، مع عدد من مرافقيه؛ وإصابة عدد من أفراد النقطة الأمنية.ويأتي الهجوم بعد أكثر من شهرين على مقتل وإصابة 6 جنود من الجيش اليمني، في كمين استهدف آلية عسكرية بمديرية أحور شرقي محافظة أبين جنوب اليمن.وأواخر مايو/أيار الماضي، قُتل 5 جنود يمنيين وأصيب 6، في هجومين منفصلين يشتبه أن عناصر "القاعدة" نفذتهما ضد "قوات دفاع شبوة"، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في ضواحي مدينة عتق.وتشهد مناطق عدة في اليمن، من وقت إلى آخر، هجمات لعناصر تنظيم "القاعدة"؛ في ظل تصاعد الصراع في هذا البلد، الذي تمزقه الحرب، منذ أواخر 2014.

https://sputnikarabic.ae/20220822/اليمن-المجلس-الانتقالي-الجنوبي-يعلن-إطلاق-عملية-عسكرية-للسيطرة-على-محافظة-أبين-1066743982.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن