https://sputnikarabic.ae/20220906/ملكة-بريطانيا-تقبل-استقالة-جونسون-1067361201.html

ملكة بريطانيا تقبل استقالة جونسون

ملكة بريطانيا تقبل استقالة جونسون

قبلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية استقالة بوريس جونسون من منصب رئيس الوزراء الذي يشغله منذ ثلاثة أعوام. 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T11:55+0000

2022-09-06T11:55+0000

2022-09-06T11:55+0000

بوريس جونسون

بريطانيا

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وقال بيان لقصر باكنغهام إن ملكة بريطانيا قبلت استقالة بوريس جونسون من رئاسة الوزراء يوم الثلاثاء خلال اجتماع في قلعة بالمورال باسكتلندا، وفق قناة "سكاي نيوز" البريطانية.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وصل جونسون للقاء الملكة إليزابيث الثانية في اسكتلندا لتقديم استقالته رسميًا لتمهيد الطريق أمام ليز تراس لخلافته وسط أزمة تكلفة المعيشة الحادة التي تواجه البلاد، وفق وكالة "أسوشيتد برس".وستعين تراس، التي عُينت زعيمة لحزب المحافظين الحاكم يوم أمس الاثنين، رئيسة للوزراء خلال اجتماعها مع الملكة بعد ذلك بوقت قصير.وفي حديثه خارج مكتبه في داونينغ ستريت في وقت مبكر من يوم الثلاثاء قبل التوجه إلى اسكتلندا، قال جونسون إن فترة ولايته التي استمرت ثلاث سنوات تركت بريطانيا تتمتع بالقوة الاقتصادية لمساعدة الناس على التغلب على أزمة الطاقة.وأصبح جونسون (58 عاما) رئيسا للوزراء قبل ثلاث سنوات بعد أن فشلت سلفه تيريزا ماي في تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فاز جونسون لاحقًا بأغلبية 80 مقعدًا في البرلمان مع وعد "بإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".لكنه أُجبر على ترك منصبه بسبب سلسلة من الفضائح التي بلغت ذروتها باستقالة العشرات من وزراء الحكومة والمسؤولين في أوائل يوليو/تموز الماضي.بينما يتوقع العديد من المراقبين أن يحاول جونسون العودة للمسرح السياسي، فقد عرض دعمه على تراس وقارن نفسه بـ "سينسيناتوس"، الديكتاتور الروماني الذي تخلى عن السلطة وعاد إلى مزرعته ليعيش في سلام.هذه هي المرة الأولى في عهد الملكة الذي امتد 70 عاما التي يتم فيها تسليم السلطة في بالمورال، وليس في قصر باكنغهام في لندن.تم نقل الحفل إلى اسكتلندا لأن الملكة إليزابيث البالغة من العمر 96 عاما واجهت مشاكل في التنقل أجبرت مسؤولي القصر على اتخاذ قرارات بشأن سفرها على أساس يومي.وستتولى تراس (47 عاما)، مهامها بعد يوم من انتخاب 172 ألف عضو من حزب المحافظين لها لقيادة حزبهم.بعد ظهر اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن تلقي خطابها الأول كزعيمة لدولة يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة قلقون بشأن فواتير الطاقة المرتفعة والشتاء الذي يلوح في الأفق وموجة من الركود والاضطرابات العمالية.تفاقمت هذه المشاكل خلال الشهرين الماضيين، لأن جونسون لم يكن لديه سلطة اتخاذ قرارات سياسية كبرى بعد إعلان خطته للتنحي.في حديثها إلى أعضاء حزب المحافظين يوم الاثنين، وعدت تراس بمعاجلة الاقتصاد وأزمة الطاقة ونظام الرعاية الصحية المنهك، على الرغم من أنها قدمت القليل من التفاصيل حول سياساتها. يوم الأحد، وعدت تراس بالكشف عن خططها لمعالجة أزمة غلاء المعيشة في غضون أسبوع.لا يزال الكثير من الناس في بريطانيا يستكشفون الشخص الذي سيصبح قائدهم قريبا.على عكس جونسون، الذي جعل من نفسه مشهورا إعلاميا قبل فترة طويلة من توليه رئاسة الوزراء، صعدت تراس بهدوء في صفوف المحافظين قبل أن يتم تعيينها وزيرة للخارجية، أحد المناصب العليا في مجلس الوزراء، قبل عام واحد فقط.تتعرض تراس لضغوط لتوضيح كيف تخطط لمساعدة الأشخاص والشركات التي تكافح لدفع فواتير الطاقة التي من المقرر أن ترتفع الشهر المقبل إلى 3500 جنيه إسترليني (4000 دولار) للأسرة العادية - ثلاثة أضعاف تكلفة العام الماضي.وعدت تراس بمساعدة الأشخاص الذين يكافحون لدفع فواتيرهم، لكنها رفضت تحديد الشكل الذي سيتخذه الدعم.أدى ارتفاع الأسعار، مدفوعًا بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتوابع جائحة كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" إلى دفع التضخم في المملكة المتحدة إلى أكثر من 10% لأول مرة منذ أربعة عقود. يتوقع بنك إنجلترا أن يصل إلى 13.3% في أكتوبر/تشرين الأول، وأن تدخل المملكة المتحدة في الركود بحلول نهاية العام.

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بوريس جونسون, بريطانيا