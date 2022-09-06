https://sputnikarabic.ae/20220906/مناشدة-عاجلة-من-الأمم-المتحدة-الصومال-على-شفا-المجاعة-والأطفال-يموتون-جوعا-1067389581.html

مناشدة عاجلة من الأمم المتحدة: الصومال على شفا المجاعة والأطفال يموتون جوعا

مناشدة عاجلة من الأمم المتحدة: الصومال على شفا المجاعة والأطفال يموتون جوعا

ناشدت الأمم المتحدة، المجتمع الدولي، اليوم الثلاثاء، ألا ينسى الصومال، حيث طالب مسؤول الشؤون الإنسانية بمزيد من المساعدات في الوقت الذي يضع الجفاف فيه 200 ألف... 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T20:59+0000

2022-09-06T20:59+0000

2022-09-06T20:59+0000

الصومال

منظمة الأمم المتحدة

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وتحدث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، في مؤتمر صحفي بالفيديو من العاصمة مقديشو، قصة فتاة تبلغ من العمر عامين التقى بها في أحد المستشفيات يوم الأحد، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".قال بملاح يغلب عليه التعاطف والتأثر: "كانت واحدة من تلك الصور التي لا ترغب في عرضها على التلفزيون، ولا تشاركها، بسبب هزالها وعدم قدرتها على الانخراط لأنها كانت مكتئبة للغاية. اليوم قبل هذه الكلمة مباشرة، توفيت بالفعل".وعلى الرغم من الرعب في زيارة المستشفى، فما يثير القلق بشكل خاص أنه ربما يكون الوضع أسوأ في الأماكن التي يأتون منها، كما قال غريفيث عن الفتاة وعائلتها، وأصر على أهمية مساعدة ضحايا الجفاف قبل إجبارهم. للهروب.وأصدر غريفيث يوم الاثنين "تحذيرا أخيرا" بشأن المجاعة الوشيكة التي تواجه البلاد. شهد الصومال فشل أربعة مواسم مطيرة منذ أواخر عام 2020، مما ترك 213 ألف شخص في خطر المجاعة.في وقت سابق الثلاثاء، قالت الأمم المتحدة إن 730 طفلا لقوا حتفهم في مراكز التغذية في جميع أنحاء الصومال منذ يناير/ كانون الثاني، على الرغم من أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير.وبحسب غريفيث، فإن الأمر سيستغرق مليار دولار أخرى "بالإضافة إلى 1.4 مليار لدينا في الميزانية في الوقت الحالي" لتمويل خطة إنسانية للصومال. وقال: "هنا في الصومال في البداية ، لكن إثيوبيا وكينيا (ربما) ليستا بعيدين".وأضاف متوسلا البلدان التي تراجع دعمها بسبب الضغوط الاقتصادية: "أرجوكم لا تنسوا الصومال. هذا غير مسبوق، ولذلك كنا نقرع الأجراس ونحاول جذب اهتمام دولي واسع".

https://sputnikarabic.ae/20220905/الأمم-المتحدة-جزء-من-الصومال-يتعرض-للمجاعة-في-وقت-لاحق-هذا-العام-1067301054.html

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