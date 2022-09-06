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https://sputnikarabic.ae/20220906/مناورات-عسكرية-لأسطول-المحيط-الهادئ-فوستوك-2022-في-خليج-بطرس-الأكبر-1067350119.html
مناورات عسكرية لأسطول المحيط الهادئ "فوستوك 2022" في خليج بطرس الأكبر
مناورات عسكرية لأسطول المحيط الهادئ "فوستوك 2022" في خليج بطرس الأكبر
تجري مناورات "فوستوك 2022" العسكرية، التي تشارك فيها العديد من الدول الصديقة لروسيا الاتحادية بما في ذلك الصين، في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول، عبر العديد... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T09:41+0000
2022-09-06T09:41+0000
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تجري مناورات "فوستوك 2022" العسكرية، التي تشارك فيها العديد من الدول الصديقة لروسيا الاتحادية بما في ذلك الصين، في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول، عبر العديد من ساحات التدريب في الشرق الأقصى لروسيا وفي المياه المجاورة لها.ويشارك في التدريبات أكثر من 50 ألف جندي وأكثر من 5000 وحدة من المعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة.خليج بطرس الأكبر - هو أكبر خليج في بحر اليابان قبالة الساحل الروسي. ويقع في جنوب بريمورسكي كراي، بين كيب بوفوروتني في الشرق ومصب نهر تومانايا في الغرب.
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фото, صور, وسائط متعددة
фото, صور, وسائط متعددة

مناورات عسكرية لأسطول المحيط الهادئ "فوستوك 2022" في خليج بطرس الأكبر

09:41 GMT 06.09.2022
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تجري مناورات "فوستوك 2022" العسكرية، التي تشارك فيها العديد من الدول الصديقة لروسيا الاتحادية بما في ذلك الصين، في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول، عبر العديد من ساحات التدريب في الشرق الأقصى لروسيا وفي المياه المجاورة لها.
ويشارك في التدريبات أكثر من 50 ألف جندي وأكثر من 5000 وحدة من المعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة.
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsevبحارة مدمرة مارشال شابوشنيكوف المضادة للغواصات يشاركون في التدريبات العسكرية `` فوستوك 2022 '' في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022.
بحارة مدمرة مارشال شابوشنيكوف المضادة للغواصات يشاركون في التدريبات العسكرية `` فوستوك -2022 '' في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
1/12
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
بحارة مدمرة مارشال شابوشنيكوف المضادة للغواصات يشاركون في التدريبات العسكرية `` فوستوك 2022 '' في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsevبحارة روس من سفينة حربية "مارشال شابوشنيكوف" يشاركون في التدريبات العسكرية "فوستوك 2022" في خليج بطرس الأكبر في بحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا يوم 5 سبتمبر 2022.
بحارة روس من سفينة حربية مارشال شابوشنيكوف يشاركون في التدريبات العسكرية فوستوك 2022 في خليج بطرس الأكبر في بحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا يوم 5 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
2/12
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
بحارة روس من سفينة حربية "مارشال شابوشنيكوف" يشاركون في التدريبات العسكرية "فوستوك 2022" في خليج بطرس الأكبر في بحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا يوم 5 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev

مدمرة مارشال شابوشنيكوف المضادة للغواصات خلال التدريبات العسكرية "فوستوك -2022" في خليج بطرس الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر/أيلول 2022.

مدمرة مارشال شابوشنيكوف المضادة للغواصات خلال التدريبات العسكرية &quot;فوستوك -2022&quot; في خليج بطرس الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر/أيلول 2022. - سبوتنيك عربي
3/12
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev

مدمرة مارشال شابوشنيكوف المضادة للغواصات خلال التدريبات العسكرية "فوستوك -2022" في خليج بطرس الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر/أيلول 2022.

© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsevبحارة مدمرة مارشال شابوشنيكوف المضادة للغواصات يشاركون في التدريبات العسكرية "فوستوك 2022" في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022.
بحارة مدمرة مارشال شابوشنيكوف المضادة للغواصات يشاركون في التدريبات العسكرية فوستوك 2022 في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
4/12
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
بحارة مدمرة مارشال شابوشنيكوف المضادة للغواصات يشاركون في التدريبات العسكرية "فوستوك 2022" في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsevمناورات عسكرية لأسطول المحيط الهادئ "فوستوك 2022" في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022.
مناورات عسكرية لأسطول المحيط الهادئ فوستوك 2022 في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
5/12
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
مناورات عسكرية لأسطول المحيط الهادئ "فوستوك 2022" في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsevمناورات عسكرية لأسطول المحيط الهادئ "فوستوك 2022" في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022.
مناورات عسكرية لأسطول المحيط الهادئ فوستوك 2022 في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
6/12
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
مناورات عسكرية لأسطول المحيط الهادئ "فوستوك 2022" في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsevالمدمرة الروسية المضادة للغواصات "مارشال شابوشنيكوف" تطلق النار خلال التدريبات العسكرية "فوستوك 2022" في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022.
المدمرة الروسية المضادة للغواصات مارشال شابوشنيكوف تطلق النار خلال التدريبات العسكرية فوستوك 2022 في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
7/12
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
المدمرة الروسية المضادة للغواصات "مارشال شابوشنيكوف" تطلق النار خلال التدريبات العسكرية "فوستوك 2022" في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsevبحارة المدمرة المضادة للغواصات "مارشال شابوشنيكوف" يشاركون في التدريبات العسكرية "فوستوك 2022" في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022.
بحارة المدمرة المضادة للغواصات مارشال شابوشنيكوف يشاركون في التدريبات العسكرية فوستوك 2022 في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
8/12
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
بحارة المدمرة المضادة للغواصات "مارشال شابوشنيكوف" يشاركون في التدريبات العسكرية "فوستوك 2022" في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsevبحارة المدمرة المضادة للغواصات "مارشال شابوشنيكوف" يستعدون لإطلاق النار خلال التدريبات العسكرية "فوستوك 2022" في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022.
بحارة المدمرة المضادة للغواصات مارشال شابوشنيكوف يستعدون لإطلاق النار خلال التدريبات العسكرية فوستوك 2022 في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
9/12
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
بحارة المدمرة المضادة للغواصات "مارشال شابوشنيكوف" يستعدون لإطلاق النار خلال التدريبات العسكرية "فوستوك 2022" في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsevزورق صاروخي روسي يشارك في مناورات فوستوك 2022 العسكرية في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022.
زورق صاروخي روسي يشارك في مناورات فوستوك 2022 العسكرية في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
10/12
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
زورق صاروخي روسي يشارك في مناورات فوستوك 2022 العسكرية في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsevبحارة ينقلون مروحية عسكرية روسية كا-27PL إلى سطح مدمرة مارشال شابوشنيكوف المضادة للغواصات خلال التدريبات العسكرية فوستوك 2022 في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022.
بحارة ينقلون مروحية عسكرية روسية كا-27PL إلى سطح مدمرة مارشال شابوشنيكوف المضادة للغواصات خلال التدريبات العسكرية فوستوك 2022 في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
11/12
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
بحارة ينقلون مروحية عسكرية روسية كا-27PL إلى سطح مدمرة مارشال شابوشنيكوف المضادة للغواصات خلال التدريبات العسكرية فوستوك 2022 في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsevبحار المدمرة المضادة للغواصات "مارشال شابوشنيكوف" يشارك في التدريبات العسكرية "فوستوك 2022" في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022.
بحار المدمرة المضادة للغواصات مارشال شابوشنيكوف يشارك في التدريبات العسكرية فوستوك 2022 في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
12/12
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
بحار المدمرة المضادة للغواصات "مارشال شابوشنيكوف" يشارك في التدريبات العسكرية "فوستوك 2022" في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022.
خليج بطرس الأكبر - هو أكبر خليج في بحر اليابان قبالة الساحل الروسي. ويقع في جنوب بريمورسكي كراي، بين كيب بوفوروتني في الشرق ومصب نهر تومانايا في الغرب.
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