https://sputnikarabic.ae/20220906/مناورات-عسكرية-لأسطول-المحيط-الهادئ-فوستوك-2022-في-خليج-بطرس-الأكبر-1067350119.html

مناورات عسكرية لأسطول المحيط الهادئ "فوستوك 2022" في خليج بطرس الأكبر

مناورات عسكرية لأسطول المحيط الهادئ "فوستوك 2022" في خليج بطرس الأكبر

تجري مناورات "فوستوك 2022" العسكرية، التي تشارك فيها العديد من الدول الصديقة لروسيا الاتحادية بما في ذلك الصين، في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول، عبر العديد... 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T09:41+0000

2022-09-06T09:41+0000

2022-09-06T09:41+0000

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تجري مناورات "فوستوك 2022" العسكرية، التي تشارك فيها العديد من الدول الصديقة لروسيا الاتحادية بما في ذلك الصين، في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول، عبر العديد من ساحات التدريب في الشرق الأقصى لروسيا وفي المياه المجاورة لها.ويشارك في التدريبات أكثر من 50 ألف جندي وأكثر من 5000 وحدة من المعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة.خليج بطرس الأكبر - هو أكبر خليج في بحر اليابان قبالة الساحل الروسي. ويقع في جنوب بريمورسكي كراي، بين كيب بوفوروتني في الشرق ومصب نهر تومانايا في الغرب.

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