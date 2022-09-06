https://sputnikarabic.ae/20220906/من-يقوم-على-حماية-الثروات-الطبيعية-في-مناطق-النزاعات؟--1067373589.html

من يقوم على حماية الثروات الطبيعية في مناطق النزاعات؟

من يقوم على حماية الثروات الطبيعية في مناطق النزاعات؟

نفذت حملة أهلية "لحماية الثروة الوطنية" في لبنان مسيرة بحرية وبرية الأحد الماضي، بمشاركة عشرات القوارب من مختلف المناطق اللبنانية، وذلك للمطالبة "بحق الشعب... 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T14:42+0000

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من يقوم على حماية الثروات الطبيعية في مناطق النزاعات ؟ من يقوم على حماية الثروات الطبيعية في مناطق النزاعات ؟

ويقول منظمو المسيرة إن لهم حقوقا في البر أيضا حيث لا تزال إسرائيل تحتل أكثر من 13 نقطة في الجنوب.وشارك بالمسيرة والتنظيم عشرات الناشطين ومجموعة من الفاعلين المستقلين من محامين وأطباء وإعلاميين ونقابيين واقتصاديين وأساتذة جامعات وغيرهم، ولدى وصول المراكب إلى الناقورة كانت في انتظارهم القوات البحرية اللبنانية، التي طلبت منهم بدورها الابتعاد عن الطفافات البحرية الفاصلة بين لبنان وإسرائيل، كما كانت البحرية الإسرائيلية متواجدة أيضا في الجهة المقابلة.وتشهد مناطق النزاعات منذ قرون استغلالا غير قانوني للثروات رغم نص القانون الدولي صراحة على حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقا لمصلحة تنميتها القومية ورفاه شعبها.وفي حديثه لـ "سبوتنيك"، قال خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية بيير عازر إن "حماية الثروات الطبيعية تقوم عليها الدول، لكن النشطاء في الحالة اللبنانية يسعون إلى تشكيل ضغط ربما يؤثر في عملية صنع القرار، وبالنسبة للتحركات العسكرية لحماية الثروات يتعين قبل تحريك الجيوش من أجل الصراعات أن يتم التأكد من إمكانية القضاء على الخصم من أول ضربة وإلا ستنهار القدرات العسكرية للجيوش التي لم تتمكن من حسم نزاعاتها" مؤكدا أن "الثروات الطبيعية لاعب رئيسي من أجل رسم ملامح النفوذ للدول".وحول دور الوسيط في النزاعات حول الثروات الطبيعية قال الخبير إن "الوسيط يهدف إلى خلق حالة من التوازن بين المتنازعين، شأنه شأن القانون، ويتعين أن يكون الوسيط منزه وهو أمر صعب الحدوث".وأشار إلى أن "الصعوبة تكمن في اثبات هذا الفعل عبر لجان تقصي الحقائق، وإشكالية صفة الضبطية الدولية، وأحيانا حتى لو ثبتت سرقة الثروات مثلما حدث في وقائع نهب النفط السوري والأثار، يتم أيضا الاعتراض عليها بالفيتو في مجلس الأمن".ولفت إلى أن "الدول الاستعمارية تركت إشكاليات كبرى في موضوعات ترسيم الحدود بين الدول التي استقلت عنها من أجل أن تظل متمتعة بنفوذ في هذه الدول".وأوضح أن "الإنفاق العسكري الهائل لبعض الدول يوضح أن الأمر يتعدى حماية التراب الوطني ليمتد إلى الرغبة في الهيمنة والاعتداء على الآخرين".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج "مساحة حرة"إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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