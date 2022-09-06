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https://sputnikarabic.ae/20220906/نائب-أوكراني-كييف-لن-تكون-قادرة-على-تجميع-الحجم-المطلوب-من-الغاز-بحلول-الشتاء-1067365406.html
نائب أوكراني: كييف لن تكون قادرة على تخزين الحجم المطلوب من الغاز بحلول الشتاء
نائب أوكراني: كييف لن تكون قادرة على تخزين الحجم المطلوب من الغاز بحلول الشتاء
أعلن النائب الأوكراني، أوليكسي كوتشرينكو، أن أوكرانيا لن تكون قادرة على تخزين حجم الغاز المخطط له خلال فصل الشتاء في منشآت التخزين، مؤكدا أنه يوجد 6.7 مليار... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T13:20+0000
2022-09-06T13:21+0000
العالم
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وقال كوتشرينكو إنه شارك في اجتماع في مقر مجلس الوزراء الأوكراني استعدادًا لموسم التدفئة الجديد، مشيرا إلى أن الغاز في التخزين يبلغ نحو 13.34 مليار متر مكعب وكمية الفحم في المستودعات - 1.9 مليون طن. وقال النائب إن "هذا الرقم كان في البداية فقاعة صابون"، وفي رأيه "بحد أقصى هناك 14.5 مليار"، مشيرا إلى أن استيراد الغاز حتى نهاية العام مستحيل بسبب أسعار الوقود المرتفعة.وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية أن مواصلة تشغيل توربين خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" (ترينت 60) في محطة الضغط "بورتوفايا"، دون إصلاح عطل تسريب الزيت، من الممكن أن يتسبب في خطر انفجار أو اندلاع حريق.
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العالم

نائب أوكراني: كييف لن تكون قادرة على تخزين الحجم المطلوب من الغاز بحلول الشتاء

13:20 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 13:21 GMT 06.09.2022)
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لوضع في أوكرانيا - أهالي مدينة كييف وضواحيها يغادرونها إلى مناطق أكثر أمانا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© Sputnik . Stringer
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أعلن النائب الأوكراني، أوليكسي كوتشرينكو، أن أوكرانيا لن تكون قادرة على تخزين حجم الغاز المخطط له خلال فصل الشتاء في منشآت التخزين، مؤكدا أنه يوجد 6.7 مليار متر مكعب من الغاز من أصل 19 مليار.
وقال كوتشرينكو إنه شارك في اجتماع في مقر مجلس الوزراء الأوكراني استعدادًا لموسم التدفئة الجديد، مشيرا إلى أن الغاز في التخزين يبلغ نحو 13.34 مليار متر مكعب وكمية الفحم في المستودعات - 1.9 مليون طن.
وقال النائب إن "هذا الرقم كان في البداية فقاعة صابون"، وفي رأيه "بحد أقصى هناك 14.5 مليار"، مشيرا إلى أن استيراد الغاز حتى نهاية العام مستحيل بسبب أسعار الوقود المرتفعة.
وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية أن مواصلة تشغيل توربين خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" (ترينت 60) في محطة الضغط "بورتوفايا"، دون إصلاح عطل تسريب الزيت، من الممكن أن يتسبب في خطر انفجار أو اندلاع حريق.
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