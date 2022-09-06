https://sputnikarabic.ae/20220906/هل-تعتقد-أن-ليز-تراس-ستنقذ-المملكة-من-أزمة-الطاقة-بعد-استلام-المنصب-الجديد؟-1067359669.html
هل تعتقد أن ليز تراس ستنقذ المملكة من أزمة الطاقة بعد استلام المنصب الجديد؟
هل تعتقد أن ليز تراس ستنقذ المملكة من أزمة الطاقة بعد استلام المنصب الجديد؟
06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T11:18+0000
2022-09-06T11:18+0000
2022-09-06T11:18+0000
استطلاعات الرأي
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2022
الأخبار
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سبوتنيك عربي
استطلاعات الرأي, опросы
استطلاعات الرأي, опросы
هل تعتقد أن ليز تراس ستنقذ المملكة من أزمة الطاقة بعد استلام المنصب الجديد؟
© AFP 2022 / JEFF OVERSليز تراس
© AFP 2022 / JEFF OVERS