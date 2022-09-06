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https://sputnikarabic.ae/20220906/هل-تعتقد-أن-ليز-تراس-ستنقذ-المملكة-من-أزمة-الطاقة-بعد-استلام-المنصب-الجديد؟-1067359669.html
هل تعتقد أن ليز تراس ستنقذ المملكة من أزمة الطاقة بعد استلام المنصب الجديد؟
هل تعتقد أن ليز تراس ستنقذ المملكة من أزمة الطاقة بعد استلام المنصب الجديد؟
06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T11:18+0000
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استطلاعات الرأي, опросы
استطلاعات الرأي, опросы

هل تعتقد أن ليز تراس ستنقذ المملكة من أزمة الطاقة بعد استلام المنصب الجديد؟

11:18 GMT 06.09.2022
© AFP 2022 / JEFF OVERSليز تراس
ليز تراس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / JEFF OVERS
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