https://sputnikarabic.ae/20220906/وزير-الخارجية-التايلاندي-نأمل-حضور-الرئيس-الروسي-قمة-أبيك--1067363623.html
وزير الخارجية التايلاندي: نأمل حضور الرئيس الروسي قمة "أبيك"
وزير الخارجية التايلاندي: نأمل حضور الرئيس الروسي قمة "أبيك"
أعلنت تايلاند أنها تأمل في حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة أبيك، التي ستعقد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T12:45+0000
2022-09-06T12:45+0000
2022-09-06T12:45+0000
قمة أبيك
فلاديمير بوتين
أخبار تايلاند
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موسكو- سبوتنيك. وحسب تصريحات له في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية التايلاندي دون برامودويناي، إن بلاده تأمل في أن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في نوفمبر.وقال عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "الرئيس بوتين أظهر حضورًا منتظمًا في قمم أبيك في الماضي باستثناء السنوات الثلاث السابقة للوباء، عندما لم تكن هناك اجتماعات فعلية، ونأمل أن يحضر الرئيس قمة أبيك في نوفمبر من هذا العام".وتتولى تايلاند الرئاسة الدورية لأبيك، لذلك ستعقد القمة السنوية للزعماء الاقتصاديين في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر في بانكوك.وتأسست أبيك في العام 1989، وتضم 21 دولة مرتبطة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ
https://sputnikarabic.ae/20220522/الوفد-الروسي-محاولة-الدول-لتسييس-المنتدى-التجاري-أبيك-لم-تسمح-باعتماد-بيان-ختامي-1062535243.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قمة أبيك, فلاديمير بوتين, أخبار تايلاند
قمة أبيك, فلاديمير بوتين, أخبار تايلاند
وزير الخارجية التايلاندي: نأمل حضور الرئيس الروسي قمة "أبيك"
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أعلنت تايلاند أنها تأمل في حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة أبيك، التي ستعقد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
موسكو- سبوتنيك. وحسب تصريحات له في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية التايلاندي دون برامودويناي، إن بلاده تأمل في أن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في نوفمبر.
وقال عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "الرئيس بوتين
أظهر حضورًا منتظمًا في قمم أبيك في الماضي باستثناء السنوات الثلاث السابقة للوباء، عندما لم تكن هناك اجتماعات فعلية، ونأمل أن يحضر الرئيس قمة أبيك في نوفمبر من هذا العام".
وأضاف وزير الخارجية التايلاندي أن هذه القمة ستمنح روسيا فرصة للحديث عن محورها في الشرق.
وتتولى تايلاند الرئاسة الدورية لأبيك، لذلك ستعقد القمة السنوية للزعماء الاقتصاديين في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر في بانكوك.
وتأسست أبيك في العام 1989، وتضم 21 دولة مرتبطة بمنطقة
آسيا والمحيط الهادئ