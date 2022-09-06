https://sputnikarabic.ae/20220906/وزير-الصناعة-السعودي-القيمة-التقديرية-للمنافسات-الحكومية-محلية-المحتوى-بلغت-300-مليار-ريال--1067362657.html
وزير الصناعة السعودي: القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية محلية المحتوى بلغت 300 مليار ريال
وزير الصناعة السعودي: القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية محلية المحتوى بلغت 300 مليار ريال
كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن بلوغ القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية محلية المحتوى والتوطين قرابة 300 مليار ريال. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T12:33+0000
2022-09-06T12:33+0000
2022-09-06T12:33+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة "عكاظ" السعودية، فقد أوضح الخريف أن المملكة حققت منذ بدء التشريعات التي تستهدف تنمية المحتوى المحلي في عام 2020 حتى نهاية النصف الأول من 2022 عدداً من المكتسبات.تصريحات الوزير السعودي جاءت خلال كلمته في حفل افتتاح النسخة الأولى لمنتدى المحتوى المحلي.وقال: "القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي والتوطين بلغت نحو 300 مليار ريال، تم من خلالها تمكين منشآت القطاع الخاص والمصانع الوطنية لتكون الخيار الأول للإنفاق الحكومي".وعن آليات العمل التي تتم في تنمية المحتوى المحلي، أوضح الخريف أنها "لم تكن لتتحقق لولا وجود قائد ممكن وداعم يقف خلف كل إنجاز، ويدعم كل ما من شأنه تحقيق هذه التوجه المبتكر"، لافتا إلى أن المحتوى المحلي كان حاضراً في جميع لقاءاته ووجه بربطه في العديد من المشاريع، لنجني ثمار هذا الدعم في عديد من المكاسب الكبيرة بما يحقق اقتصاد وازدهار الوطن، حسب تعبيره.
https://sputnikarabic.ae/20211024/السعودية-تقرر-توطين-المهن-التسويقية-والإدارية-المساندة-1050518792.html
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أخبار السعودية اليوم
وزير الصناعة السعودي: القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية محلية المحتوى بلغت 300 مليار ريال
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كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن بلوغ القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية محلية المحتوى والتوطين قرابة 300 مليار ريال.
ووفقا لتصريحات
نقلتها جريدة "عكاظ" السعودية، فقد أوضح الخريف أن المملكة حققت منذ بدء التشريعات التي تستهدف تنمية المحتوى المحلي في عام 2020 حتى نهاية النصف الأول من 2022 عدداً من المكتسبات.
24 أكتوبر 2021, 14:29 GMT
تصريحات الوزير السعودي جاءت خلال كلمته في حفل افتتاح
النسخة الأولى لمنتدى المحتوى المحلي.
وقال: "القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي والتوطين بلغت نحو 300 مليار ريال، تم من خلالها تمكين منشآت القطاع الخاص والمصانع الوطنية لتكون الخيار الأول للإنفاق الحكومي".
وأوضح أن "نسبة المحتوى المحلي بلغت 46% من إجمالي إنفاق الشركات أعضاء المجلس على السلع والخدمات لعام 2020، بقيمة تقدر بـ 113 مليار ريال، إضافة إلى تمكين المصانع الوطنية، من خلال القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية التي سيستفيد منها نحو 4000 مصنع، بأثر على الاقتصاد الوطني يبلغ أكثر من 20 مليار ريال".
وعن آليات العمل التي تتم في تنمية المحتوى المحلي، أوضح الخريف أنها "لم تكن لتتحقق لولا وجود قائد ممكن وداعم يقف خلف كل إنجاز، ويدعم كل ما من شأنه تحقيق هذه التوجه المبتكر"، لافتا إلى أن
المحتوى المحلي كان حاضراً في جميع لقاءاته ووجه بربطه في العديد من المشاريع، لنجني ثمار هذا الدعم في عديد من المكاسب الكبيرة بما يحقق اقتصاد وازدهار الوطن، حسب تعبيره.