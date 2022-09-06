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وزير النقل السعودي: قريبا.. المرأة السعودية تقود قطار الحرمين
وزير النقل السعودي: قريبا.. المرأة السعودية تقود قطار الحرمين
أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، صالح الجاسر، أن المرأة السعودية، سوف تقود قطار الحرمين قريبا. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T09:53+0000
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أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لتصريحات له، نقلتها جريدة "عكاظ"، أوضح جاسر أن المرأة السعودية ستتم رؤيتها خلال أشهر قليلة في مقعد قيادة قطار الحرمين، لافتا إلى أنها قد تم تأهيلها تأهيلاً كاملاً لهذه المهمة.وقال الوزير السعودي: "العنصر النسائي أصبحت له مشاركة في كافة التخصصات التي يرغبن بالعمل فيها، وخلال أشهر سنجد قطار الحرمين تقوده مواطنات مؤهلات تأهيلاً كاملاً لهذه المهمة".وأضاف: "إسهام العنصر النسائي يتطور بشكل كبير، وستتم مشاهدتهن وهن يعملن في العديد من الوظائف في القريب العاجل".ولفت جاسر إلى أنه "سيتم العمل على توطين كامل لـ18 وظيفة خلال العام القادم، وزيادة نسبة التوطين في هذه القطاعات".
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أخبار السعودية اليوم
أخبار السعودية اليوم

وزير النقل السعودي: قريبا.. المرأة السعودية تقود قطار الحرمين

09:53 GMT 06.09.2022
© AP Photoفتيات سعوديات
فتيات سعوديات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© AP Photo
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أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، صالح الجاسر، أن المرأة السعودية، سوف تقود قطار الحرمين قريبا.
ووفقا لتصريحات له، نقلتها جريدة "عكاظ"، أوضح جاسر أن المرأة السعودية ستتم رؤيتها خلال أشهر قليلة في مقعد قيادة قطار الحرمين، لافتا إلى أنها قد تم تأهيلها تأهيلاً كاملاً لهذه المهمة.
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وقال الوزير السعودي: "العنصر النسائي أصبحت له مشاركة في كافة التخصصات التي يرغبن بالعمل فيها، وخلال أشهر سنجد قطار الحرمين تقوده مواطنات مؤهلات تأهيلاً كاملاً لهذه المهمة".

تصريحات وزير النقل السعودي جاءت خلال حضوره افتتاح منتدى المحتوى المحلي في نسخته الأولى.

وأضاف: "إسهام العنصر النسائي يتطور بشكل كبير، وستتم مشاهدتهن وهن يعملن في العديد من الوظائف في القريب العاجل".
ولفت جاسر إلى أنه "سيتم العمل على توطين كامل لـ18 وظيفة خلال العام القادم، وزيادة نسبة التوطين في هذه القطاعات".
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