https://sputnikarabic.ae/20220906/وزير-النقل-السعودي-قريبا-المرأة-السعودية-تقود-قطار-الحرمين-1067355501.html

وزير النقل السعودي: قريبا.. المرأة السعودية تقود قطار الحرمين

وزير النقل السعودي: قريبا.. المرأة السعودية تقود قطار الحرمين

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، صالح الجاسر، أن المرأة السعودية، سوف تقود قطار الحرمين قريبا. 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T09:53+0000

2022-09-06T09:53+0000

2022-09-06T09:53+0000

أخبار السعودية اليوم

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ووفقا لتصريحات له، نقلتها جريدة "عكاظ"، أوضح جاسر أن المرأة السعودية ستتم رؤيتها خلال أشهر قليلة في مقعد قيادة قطار الحرمين، لافتا إلى أنها قد تم تأهيلها تأهيلاً كاملاً لهذه المهمة.وقال الوزير السعودي: "العنصر النسائي أصبحت له مشاركة في كافة التخصصات التي يرغبن بالعمل فيها، وخلال أشهر سنجد قطار الحرمين تقوده مواطنات مؤهلات تأهيلاً كاملاً لهذه المهمة".وأضاف: "إسهام العنصر النسائي يتطور بشكل كبير، وستتم مشاهدتهن وهن يعملن في العديد من الوظائف في القريب العاجل".ولفت جاسر إلى أنه "سيتم العمل على توطين كامل لـ18 وظيفة خلال العام القادم، وزيادة نسبة التوطين في هذه القطاعات".

https://sputnikarabic.ae/20220624/تمكين-المرأة-والمساواة-مع-الرجل-في-السعودية-ما-الذي-تحقق-من-رؤية-2030؟--1064172331.html

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أخبار السعودية اليوم