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وزير خارجية فلسطين: روسيا لم تقصر في مسؤوليتها تجاه قضيتنا داخل مجلس الأمن

وزير خارجية فلسطين: روسيا لم تقصر في مسؤوليتها تجاه قضيتنا داخل مجلس الأمن

أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، أهمية الدور الروسي تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن موسكو لم تقصر تجاه مسؤوليتها كدولة دائمة... 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T20:00+0000

2022-09-06T20:00+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وثمن المالكي، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم، دور روسيا تجاه إنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي قائلا: وأضاف: "ندرك تماما الظروف التي تمر بها روسيا والتحديات التي تشهدها هذه الأيام، وما نريده هو أن يكون هناك موقف صلب من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وأيضا الدول غير دائمة العضوية تجاه القضية الفلسطينية وفضح السياسات والممارسات الإسرائيلية العدائية".كما لفت وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إلى أن موقف المجتمع العربي تجاه القضية الفلسطينية هام وضروري، وأن الدول العربية المقتدرة بإمكانها توفير المساعدات والإمدادات التي تمكن الفلسطينيين من مواجهة "السياسات الإسرائيلية الاستعمارية" الهادفة إلى تغيير طابع الأرض والهوية الفلسطينية.وقال المالكي إن "الفلسطيني دائما ما يضحي من أجل الدفاع عن الأرض والهوية كأرض عربية إسلامية مسيحية فلسطينية خالصة"، مشددا على حاجة فلسطين إلى وجود تعزيز ودعم للمقومات وتوفير للإمكانيات، خاصة وأن هذه الأمور متوفرة ومتاح لدى بعض الدول العربية.وتساءل المالكي: "لماذا تحجم تلك الدول عن توفير هذه المساعدات والإمدادات ضمن الحد الأدنى والتي من شأنها أن تحدث فارقا كبيرا وأن تساعد الفلسطينيين في مواجهة السياسات الإسرائيلية الاستعمارية التي تعمل ليل نهار من أجل تغيبر طابع الأرض وفرض وقائع مختلفة عليها".وأردف: "لذلك نأتي للجامعة ونطرق أبوابها ونعتقد أننا سنحصل على ما نريد ولكن للأسف نظل نفتقد التنفيذ الفعلي لتلك القرارات".وحول فتح المجالات الجوية أمام الرحلات الإسرائيلية والعلاقات الخليجية-الإسرائيلية وتأثيرها على دعم موقف القضية الفلسطينية، فضل وزير الخارجية الفلسطيني عدم التعليق حول الأمر.جاءت تصريحات الوزير الفلسطيني، بعد انعقاد الدورة الـ158 للجنة العادية لمجلس جامعة الدول العربية لوزراء الخارجية العرب، والتي تسلمت وزيرة الخارجية الليبية في حكومة عبد الحميد الدبيبة، نجلاء المنقوش، رئاسة أعمالها.

https://sputnikarabic.ae/20220906/الرئيس-المصري-السيسي-يلتقي-بنظيره-الفلسطيني-في-القاهرة-1067360458.html

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