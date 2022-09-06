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https://sputnikarabic.ae/20220906/وفد-سوري-يطلع-موسكو-على-الأزمات-الاقتصادية-في-البلاد-1067370479.html
وفد سوري يطلع موسكو على الأزمات الاقتصادية في البلاد
وفد سوري يطلع موسكو على الأزمات الاقتصادية في البلاد
نناقش في هذه الحلقة: بيسكوف يقول إنه لم يتم إجراء صيانة لتوربينات "التيار الشمالي" والمسؤولية تقع بالكامل على أوروبا؛ وفد سوري في موسكو لطلب المضي بعملية... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T14:09+0000
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وفد سوري يطلع موسكو على الأزمات الاقتصادية
وفد سوري يطلع موسكو على الأزمات الاقتصادية
يزور وفد سوري ممثل بلجنة الحوار الوطني، موسكو، والمؤلف من عدة أحزاب وطنية، وأعضاء في مجلس الشعب.حول أهداف هذه الزيارة، قال عضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي، طارق الأحمد، الذي حل ضيفا على استودياهتنا في موسكو: تعنت أوروبي ضد روسيا رغم أزمة الطاقةأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن صيانة توربينات خط "التيار الشمالي" لم تتم، مؤكدًا أن المسؤولية عن الوضع تقع بالكامل على أوروبا.حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الأوروبية، أكثم سليمان، لـ"بلا قيود":"حماس" تدعو لإشعال الأرض تحت الإسرائيلييندعت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، "جماهير الشعب الفلسطيني، لتصعيد المقاومة بكل أشكالها وفي مختلف المناطق وإشعال الأرض لهيباً تحت أقدم الإسرائيليين".خلال مداخلة مع "بلا قيود"، علق على هذا الموضوع، المحلل السياسي المقرب من "حماس"، إبراهيم المدهون، بقوله:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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راديو, بلا قيود, аудио
راديو, بلا قيود, аудио

وفد سوري يطلع موسكو على الأزمات الاقتصادية في البلاد

14:09 GMT 06.09.2022
وفد سوري يطلع موسكو على الأزمات الاقتصادية
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة: بيسكوف يقول إنه لم يتم إجراء صيانة لتوربينات "التيار الشمالي" والمسؤولية تقع بالكامل على أوروبا؛ وفد سوري في موسكو لطلب المضي بعملية سياسية جادة؛ "حماس" تدعو لتصعيد المقاومة وإشعال الأرض تحت أقدام إسرائيل؛ فوز وزيرة خارجية بريطانيا برئاسة الحكومة.
يزور وفد سوري ممثل بلجنة الحوار الوطني، موسكو، والمؤلف من عدة أحزاب وطنية، وأعضاء في مجلس الشعب.
حول أهداف هذه الزيارة، قال عضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي، طارق الأحمد، الذي حل ضيفا على استودياهتنا في موسكو:

"التقينا كوفد للحوار الوطني السوري والمؤلف من عدة أحزاب، بالسيد ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، ونقلنا له بكل شفافية الوضع الاقتصادي في سوريا، وأزمة الوقود، والقمح، وإلى ما هنالك، ليكون الحليف الروسي على بيّنة بالواقع الراهن، ومعاناة الشعب السوري، ونحن اليوم نحتاج إلى ورشة عمل كبيرة بين الأحزاب والقوى السياسية في سوريا وروسيا وتوطيد التعاون لحل هذه الأزمات، وسنلتقي مجموعة منهم خلال زيارتنا".

تعنت أوروبي ضد روسيا رغم أزمة الطاقة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن صيانة توربينات خط "التيار الشمالي" لم تتم، مؤكدًا أن المسؤولية عن الوضع تقع بالكامل على أوروبا.
حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الأوروبية، أكثم سليمان، لـ"بلا قيود":
" المكابرة الأوروبية ستؤدي إلى كوارث على المواطن، والحل يكمن بالتراجع عن العقوبات، لأن لها تعبات تقنية، وردات فعل روسية أيضا".

"حماس" تدعو لإشعال الأرض تحت الإسرائيليين

دعت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، "جماهير الشعب الفلسطيني، لتصعيد المقاومة بكل أشكالها وفي مختلف المناطق وإشعال الأرض لهيباً تحت أقدم الإسرائيليين".
خلال مداخلة مع "بلا قيود"، علق على هذا الموضوع، المحلل السياسي المقرب من "حماس"، إبراهيم المدهون، بقوله:

"ما يحدث في الضفة الغربية من هدم منازل، وقتل للمدنيين، وممارسات تعسفية، لا يمكن السكوت عنه، واليوم أصبح ابن حماس هو ابن فتح وابن الجهاد، حيث توحدت جميع الفصائل بالميدان لمواجهة المحتل".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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