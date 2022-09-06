https://sputnikarabic.ae/20220906/وكالة-السياحة-الفيدرالية-روسيا-ترحب-بالسياح-من-الدول-غير-الصديقة--1067364870.html
وكالة السياحة الفيدرالية: روسيا ترحب بالسياح من الدول غير الصديقة
وكالة السياحة الفيدرالية: روسيا ترحب بالسياح من الدول غير الصديقة
قالت رئيسة وكالة السياحة الفيدرالية الروسية، زارينا دوغوزوفا، خلال اجتماع مجلس الدولة للسياحة، إن روسيا ستكون سعيدة برؤية السياح من الدول غير الصديقة، وناشدت... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T13:19+0000
2022-09-06T13:19+0000
2022-09-06T13:19+0000
روسيا
العالم
اقتصاد
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وعقد اجتماع مجلس الدولة للسياحة في روسيا برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، حيث قالت دوغوزوفا مخاطبة الرئيس الروسي: "أود أن أدعم سيرغي فيكتوروفيتش لافروف (وزير الخارجية الروسي)، الذي دعا إلى التفريق فيما يتعلق بالسياح من تلك البلدان التي تتخذ حكوماتها إجراءات غير ودية ضد بلدنا".وتابعت رئيسة وكالة السياحة الفيدرالية الروسية: "في رأينا أنهم لا يريدون رؤيتنا، لكننا سنكون سعداء برؤية سياحهم، والسماح لهم بصرف أموالهم هنا والتعرف على بلدنا".وتابعت مخاطبة بوتين: "لذلك نناشدكم العودة إلى موضوع التأشيرة الإلكترونية ونرجوكم النظر في إمكانية إطلاق هذه الآلية التي طال انتظارها".يذكر أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، كان قد قال في اجتماع مع طلاب ومعلمي جامعة موسكو للعلاقات الدولية "MGIMO" (МГИМО)، إنه لا ينبغي لروسيا أن تعزل نفسها وأن ترد بالمثل من خلال معاقبة مواطني الدول الأوروبية كاستجابة لخطوات الاتحاد الأوروبي للحد من إصدار تأشيرات شنغن للروس.
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روسيا, العالم, اقتصاد
وكالة السياحة الفيدرالية: روسيا ترحب بالسياح من الدول غير الصديقة
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قالت رئيسة وكالة السياحة الفيدرالية الروسية، زارينا دوغوزوفا، خلال اجتماع مجلس الدولة للسياحة، إن روسيا ستكون سعيدة برؤية السياح من الدول غير الصديقة، وناشدت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإعطاء توجيه للنظر في إمكانية إطلاق التأشيرات الإلكترونية.
وعقد اجتماع مجلس الدولة للسياحة في روسيا برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، اليوم الثلاثاء، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، حيث قالت دوغوزوفا مخاطبة الرئيس الروسي: "أود أن أدعم سيرغي فيكتوروفيتش لافروف (وزير الخارجية الروسي)، الذي دعا إلى التفريق فيما يتعلق بالسياح من تلك البلدان التي تتخذ حكوماتها إجراءات غير ودية ضد بلدنا".
وتابعت رئيسة وكالة السياحة الفيدرالية الروسية: "في رأينا أنهم لا يريدون رؤيتنا، لكننا سنكون سعداء برؤية سياحهم، والسماح لهم بصرف أموالهم هنا والتعرف على بلدنا
".
وتابعت مخاطبة بوتين: "لذلك نناشدكم العودة إلى موضوع التأشيرة الإلكترونية ونرجوكم النظر في إمكانية إطلاق هذه الآلية التي طال انتظارها".
يذكر أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، كان قد قال في اجتماع مع طلاب ومعلمي جامعة موسكو للعلاقات الدولية "MGIMO" (МГИМО)، إنه لا ينبغي لروسيا أن تعزل نفسها وأن ترد بالمثل من خلال معاقبة مواطني الدول الأوروبية كاستجابة لخطوات الاتحاد الأوروبي للحد من إصدار تأشيرات شنغن للروس.
وأضاف لافروف أن روسيا "لن ترد بغباء على غباء الدول الأوروبية في مسألة إصدار التأشيرات".