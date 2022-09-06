https://sputnikarabic.ae/20220906/-8-وزراء-دفاع-أمريكيين-سابقين-علاقة-القيادة-السياسية-الأمريكية-بالقوات-المسلحة-تشهد-توترا-شديدا-1067377472.html

8 وزراء دفاع أمريكيين سابقين: علاقة القيادة السياسية الأمريكية بالقوات المسلحة تشهد توترا شديدا

8 وزراء دفاع أمريكيين سابقين: علاقة القيادة السياسية الأمريكية بالقوات المسلحة تشهد توترا شديدا

حذر 8 وزراء دفاع سابقين في الولايات المتحدة الأمريكية، و5 من كبار الجنرالات في البنتاغون، اليوم الثلاثاء، من زيادة التوترات بين القيادة السياسية الأمريكية... 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T15:42+0000

2022-09-06T15:42+0000

2022-09-06T15:42+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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ووفقا لجريدة "واشنطن بوست"، فإن 8 من وزراء الدفاع السابقين، و5 من كبار القيادات في البنتاغون قد وجهو رسالة مفتوحة، أكدوا فيها أن "الاستقطاب السياسي والتوترات المجتمعية الأخرى تخلق بيئة "صعبة بشكل استثنائي" للحفاظ على العلاقة التقليدية بين العالمين العسكري والمدني".وبينما أكدت الرسالة أن القادة لا يلقون باللوم على أي زعيم أو حزب سياسي في الموقف، إلا أنهم لاحظوا أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت الأولى منذ أكثر من قرن لتعطيل التداول السلمي للسلطة.وقال قادة البنتاغون السابقون إن البيئة الحالية تمثل تحديًا لمجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك الانقسامات السياسية العميقة وتأثيرات جائحة كورونا، ويقولون إنهم يخشون أن يتفاقم الوضع.وجاء فيها أيضا: "بالنظر إلى المستقبل، يمكن أن تزداد كل هذه العوامل سوءًا قبل أن تتحسن، وفي مثل هذه البيئة، من المفيد مراجعة المبادئ الأساسية وأفضل الممارسات التي أجرى بها المحترفون المدنيون والعسكريون علاقات مدنية عسكرية أمريكية صحية في الماضي، ويمكنهم الاستمرار في القيام بذلك".ومن بين الموقعين على الرسالة، وزيرا دفاع للرئيس السابق دونالد ترامب، وهما جيم ماتيس ومارك ت. ماتيس، إضافة إلى وزراء دفاع سابقين من كل الإدارات الجمهورية والديمقراطية.كما وقعها أيضا كبار الضباط المتقاعدين في البنتاغون منذ أكتوبر 2001، ومنهم الجنرال في سلاح الجو ريتشارد مايرز، والجنرال البحري بيتر بيس، والقائد البحري مايك مولين، والجنرال بالجيش مارتن ديمبسي، الجنرال البحري جوزيف ف.دنفورد جونيوروكانت بداية الرسالة عبارة عن مناقشة بدأت في الربيع بين ديمبسي وبيتر فيفر، عالم الشؤون المدنية والعسكرية الذي يستشيره أحيانًا قادة البنتاغون والذي يدرس مع ديمبسي في جامعة ديوك.قال فيفر: "لقد أدركنا أن هناك حاجة لإعادة صياغة ما تعنيه السيطرة المدنية وكيف يتم تطبيقها، وكان من المدهش أنه عندما تواصل معهم الجنرال ديمبسي لإشراكهم، قالوا نعم، هذا مهم، نحن بحاجة للقيام بذلك".وقال مولين، الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة في عهد الرئيسين جورج دبليو بوش وباراك أوباما، في مقابلة إنه يشعر بالقلق من أن الولايات المتحدة "على عتبة خسارة ديمقراطية" ، واصفًا هجوم 6 يناير 2021 ، في مبنى الكابيتول بأنه "نداء إيقاظ.

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