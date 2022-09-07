https://sputnikarabic.ae/20220907/أبل-تعلن-إطلاق-آيفون-14-فيديو-1067454179.html

أبل تعلن إطلاق "آيفون 14".. فيديو

أبل تعلن إطلاق "آيفون 14".. فيديو

أطلقت شركة آبل الأمريكية في مؤتمرها، اليوم الأربعاء، هاتفها الجديد "آيفون 14" الذي يتمتع بميزة إرسال رسائل طوارئ عبر الأقمار الصناعية، كما أطلقت سلسلة جديدة من... 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T21:39+0000

2022-09-07T21:39+0000

2022-09-07T21:39+0000

منوعات

شركة آبل

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إلى جانب iPhone 14 العادي الذي سيبلغ سعره 799 دولارا، تم إطلاق "iPhone 14 Plus" أيضا بسعر 899 دولارا، والذي يحتوي على شاشة أكبر بكثير - قياس 6.7 بوصة.وبخلاف الميزة التي تسمح بإرسال رسائل الطوارئ عبر الأقمار الصناعية - وهي ميزة يتم تفعيلها من خلال توجيه الجهاز نحو الاتجاه العام للسماء، لا يبدو أن الجيل الجديد من iPhone يختلف كثيرا عن الجيل السابق الذي من المفترض أن يحل محله، باستثناء بعض التحسينات الطفيفة المتعلقة بالأداء والجودة العالية للكاميرا.إلى جانب هذين الطرازين، تم إطلاق "iPhone 14 Pro”بسعر 999 دولارا، و"iPhone 14 Pro Max" بسعر 1099 دولارا- ومن المفترض أن تكون كاميرتهما ذات جودة أفضل ويصل سطوع الشاشة إلى أعلى مستوى.كما أطلقت آبل سلسلة الساعات الجديدة Apple Watch Series 8، والتي تتمثل التحسينات الرئيسية فيها في مجالات الصحة والسلامة.يمكن أن تساعد مستشعرات درجة الحرارة مرتديها النساء على تتبع فترات الإباضة والدورة الشهرية الخاصة بهن.في "آبل" أكدوا على أمن المعلومات الموجودة في الساعات، حيث يتم تشفير البيانات والمعلومات من طرف إلى طرف (تشفير من طرف إلى طرف) وليس لدى "آبل" القدرة على ترميزها وبالتالي تلقي بيانات منها، على سبيل المثال فإن الرسالة يتم إرسالها بشكل مشفر بحيث لا يمكن لأحد قراءتها على الإطلاق باستثناء الشخص المعني باستلامها.كذلك أعلنت شركة "أبل إدخال تحسينات على سلسلة ساعات Apple Watch SE وApple Watch Ultra.

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منوعات, شركة آبل