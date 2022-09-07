https://sputnikarabic.ae/20220907/أردوغان-سياسة-الغرب-تجاه-الأزمة-الأوكرانية-غير-صائبة-وتعتمد-على-الاستفزازات-1067425377.html
أردوغان: سياسة الغرب تجاه الأزمة الأوكرانية غير صائبة وتعتمد على الاستفزازات
أردوغان: سياسة الغرب تجاه الأزمة الأوكرانية غير صائبة وتعتمد على الاستفزازات
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأنه "لا يعتقد أن موقف الغرب تجاه الأزمة الأوكرانية صائب لأنهم ينتهجون سياسة قائمة على الاستفزازات". 07.09.2022, سبوتنيك عربي
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ونقلت "فرانس برس" عن أردوغان اتهامه للغرب بشن "استفزازات ضد روسيا ما أجبرها على قطع إمدادات الطاقة عن أوروبا".وقال الرئيس التركي للصحفيين خلال زيارة لبلغراد إنه متفهم لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن ألمانيا عبر خط أنابيب التيار الشمالي.وتابع الرئيس التركي: "بصفتنا تركيا التي حافظت دائما على سياسة التوازن بين أوكرانيا وروسيا، نؤكد أننا سنواصل اتباع هذه السياسة المتوازنة".وفي وقت سابق، أفاد مصدر دبلوماسي، بأن الرئيسين أردوغان، وبوتين، قد يناقشان "صفقة الغذاء"؛ وذلك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون القادمة في سمرقند بأوزبكستان، يومي 15 و16 أيلول/سبتمبر.وأكد بوتين، اليوم الأربعاء، أن العالم قد يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب استئثار الدول الغربية بمعظم الحبوب الأوكرانية؛ دون التوريد إلى دول أفريقيا المحتاجة.وبحسب الرئيس الروسي، فإنه من المحتمل أن قضية القيود المفروضة على تصدير الحبوب الروسية، تستحق المناقشة مع الرئيس التركي.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
أردوغان: سياسة الغرب تجاه الأزمة الأوكرانية غير صائبة وتعتمد على الاستفزازات
12:17 GMT 07.09.2022 (تم التحديث: 12:22 GMT 07.09.2022) تابعنا عبر
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأنه "لا يعتقد أن موقف الغرب تجاه الأزمة الأوكرانية صائب لأنهم ينتهجون سياسة قائمة على الاستفزازات".
ونقلت "فرانس برس" عن أردوغان اتهامه للغرب بشن "استفزازات ضد روسيا ما أجبرها على قطع إمدادات الطاقة عن أوروبا".
وقال الرئيس التركي للصحفيين خلال زيارة لبلغراد إنه متفهم لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن ألمانيا عبر خط أنابيب التيار الشمالي.
وأضاف أردوغان "أستطيع أن أقول بوضوح شديد إنني لا أجد موقف الغرب صائبا، لأنها سياسة تقوم على الاستفزازات، وما دمت تحاول شن حرب استفزازية كهذه، فلن تتمكن من الحصول على النتيجة المطلوبة".
وتابع الرئيس التركي: "بصفتنا تركيا التي حافظت دائما على سياسة التوازن بين أوكرانيا وروسيا، نؤكد أننا سنواصل اتباع هذه السياسة المتوازنة".
وفي وقت سابق، أفاد مصدر دبلوماسي، بأن الرئيسين أردوغان، وبوتين، قد يناقشان "صفقة الغذاء"؛ وذلك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون القادمة في سمرقند بأوزبكستان، يومي 15 و16 أيلول/سبتمبر.
وأكد بوتين، اليوم الأربعاء، أن العالم قد يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب استئثار الدول الغربية بمعظم الحبوب الأوكرانية؛ دون التوريد إلى دول أفريقيا المحتاجة.
وبحسب الرئيس الروسي، فإنه من المحتمل أن قضية القيود المفروضة
على تصدير الحبوب الروسية، تستحق المناقشة مع الرئيس التركي.