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أكبر شركة طيران تتحول للاعتماد على الطائرات الروسية
أكبر شركة طيران تتحول للاعتماد على الطائرات الروسية
أعلنت أكبر شركة طيران في روسيا والعالم نيتها اقتناء 339 طائرة روسية الصنع. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T05:15+0000
2022-09-07T05:15+0000
روسيا
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن سيرغي ألكسندروفسكي، مدير عام "أيروفلوت"، ويوري سلوسار، مدير صناعة الطائرات في روسيا، اللذين يحضران اجتماع المنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية، وقعا اتفاقية نوايا لتسليم 210 طائرات من طراز "إم إس-21" و89 طائرة من طراز "سوبرجيت نيو" و40 طائرة من طراز "تو-214" إلى شركة "أيروفلوت" في الفترة 2023 - 2030.وكانت روسيا قد قللت إنتاج طائرات الركاب بعدما خرجت من عباءة الاتحاد السوفيتي، فاتجهت شركات الطيران الروسية إلى استيراد الطائرات من الخارج. ثم اهتمت روسيا بالنهوض بصناعة الطائرات المدنية، فصنعت طائرتي ركاب جديدتين هما "سوخوي سوبرجيت" و"إم إس-21".وتلقت صناعة الطائرات المدنية الروسية أخيرا دفعا قويا من إجراءات "عقابية" قامت الدول الغربية باتخاذها والتي تشتمل على حظر توريد الطائرات لروسيا.
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روسيا

أكبر شركة طيران تتحول للاعتماد على الطائرات الروسية

05:15 GMT 07.09.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورطائرة "سوخوي سوبرجيت 100" في مصنع "غاغارين" لإنتاج الطائرات في منطقة كومسومولسك-نا-آمور (كومسومولسك-على-آمور)
طائرة سوخوي سوبرجيت 100 في مصنع غاغارين لإنتاج الطائرات في منطقة كومسومولسك-نا-آمور (كومسومولسك-على-آمور) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أعلنت أكبر شركة طيران في روسيا والعالم نيتها اقتناء 339 طائرة روسية الصنع.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن سيرغي ألكسندروفسكي، مدير عام "أيروفلوت"، ويوري سلوسار، مدير صناعة الطائرات في روسيا، اللذين يحضران اجتماع المنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية، وقعا اتفاقية نوايا لتسليم 210 طائرات من طراز "إم إس-21" و89 طائرة من طراز "سوبرجيت نيو" و40 طائرة من طراز "تو-214" إلى شركة "أيروفلوت" في الفترة 2023 - 2030.
وكانت روسيا قد قللت إنتاج طائرات الركاب بعدما خرجت من عباءة الاتحاد السوفيتي، فاتجهت شركات الطيران الروسية إلى استيراد الطائرات من الخارج. ثم اهتمت روسيا بالنهوض بصناعة الطائرات المدنية، فصنعت طائرتي ركاب جديدتين هما "سوخوي سوبرجيت" و"إم إس-21".
وتلقت صناعة الطائرات المدنية الروسية أخيرا دفعا قويا من إجراءات "عقابية" قامت الدول الغربية باتخاذها والتي تشتمل على حظر توريد الطائرات لروسيا.
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