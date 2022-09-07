https://sputnikarabic.ae/20220907/ألبانيا-تقرر-قطع-العلاقات-مع-إيران-وتأمر-جميع-الدبلوماسيين-الإيرانيين-بالمغادرة-خلال-24-ساعة-1067417712.html
ألبانيا تقرر قطع العلاقات مع إيران وتأمر جميع الدبلوماسيين الإيرانيين بالمغادرة خلال 24 ساعة
ألبانيا تقرر قطع العلاقات مع إيران وتأمر جميع الدبلوماسيين الإيرانيين بالمغادرة خلال 24 ساعة
أعلنت حكومة ألبانيا، اليوم الأربعاء، "قطع العلاقات مع إيران"، بعد هجوم إلكتروني على البنية التحتية الرقمية للحكومة في يوليو/ تموز الماضي. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T10:24+0000
2022-09-07T10:24+0000
2022-09-07T10:33+0000
أخبار إيران
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وطالب الحكومة الألبانية، "جميع الموظفين الدبلوماسيين والفنيين والإداريين والأمنيين الإيرانيين بمغادرة أراضي جمهورية ألبانيا في غضون 24 ساعة"، كما طالبت السفير الإيراني بمغادرة البلاد.وقالت حكومة ألبانيا، إن "التحقيقات أكدت أن إيران وراء هجوم سيبراني على مؤسسات وشركات في الدولة"، على حد قولها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
ألبانيا تقرر قطع العلاقات مع إيران وتأمر جميع الدبلوماسيين الإيرانيين بالمغادرة خلال 24 ساعة
10:24 GMT 07.09.2022 (تم التحديث: 10:33 GMT 07.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت حكومة ألبانيا، اليوم الأربعاء، "قطع العلاقات مع إيران"، بعد هجوم إلكتروني على البنية التحتية الرقمية للحكومة في يوليو/ تموز الماضي.
وطالب الحكومة الألبانية، "جميع الموظفين الدبلوماسيين والفنيين والإداريين والأمنيين الإيرانيين بمغادرة أراضي جمهورية ألبانيا في غضون 24 ساعة"، كما طالبت السفير الإيراني بمغادرة البلاد.
وقالت حكومة ألبانيا، إن "التحقيقات أكدت أن إيران وراء هجوم سيبراني على مؤسسات وشركات في الدولة"، على حد قولها.