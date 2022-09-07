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https://sputnikarabic.ae/20220907/أمريكا-الوضع-الراهن-في-ليبيا-غير-قابل-للاستمرار-ويجب-تسريع-إجراء-الانتخابات-الرئاسية-والبرلمانية-1067435974.html
أمريكا: الوضع الراهن في ليبيا غير قابل للاستمرار ويجب تسريع إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
أمريكا: الوضع الراهن في ليبيا غير قابل للاستمرار ويجب تسريع إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
هنأ السفير الأمريكي في ليبيا ريشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، "ليبيا على توليها رئاسة جامعة الدول العربية التي تواصل لعب دور مهم في الجهود الدولية لتحقيق... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T14:00+0000
2022-09-07T14:00+0000
أخبار ليبيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، إنه "عقب الاشتباكات الأخيرة على وجه الخصوص، بدا من الواضح أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار"، مشددا على ضرورة أن تتحرك جميع الجهات الفاعلة الخارجية والداخلية نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن".وتولت وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، رئاسة أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب، خلال جلسة الاجتماع العادي لوزراء الخارجية العرب في دورته 158.وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت قد حصلت على ثقة مجلس النواب الليبي، في مارس/ آذار الماضي، أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، والذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.
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أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا: الوضع الراهن في ليبيا غير قابل للاستمرار ويجب تسريع إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

14:00 GMT 07.09.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAالمبعوث الأمريكي الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند
المبعوث الأمريكي الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
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هنأ السفير الأمريكي في ليبيا ريشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، "ليبيا على توليها رئاسة جامعة الدول العربية التي تواصل لعب دور مهم في الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا".
وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، إنه "عقب الاشتباكات الأخيرة على وجه الخصوص، بدا من الواضح أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار"، مشددا على ضرورة أن تتحرك جميع الجهات الفاعلة الخارجية والداخلية نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن".
وتولت وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، رئاسة أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب، خلال جلسة الاجتماع العادي لوزراء الخارجية العرب في دورته 158.
وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت قد حصلت على ثقة مجلس النواب الليبي، في مارس/ آذار الماضي، أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، والذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.
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