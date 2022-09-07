https://sputnikarabic.ae/20220907/إجراءات-أمريكية-جديدة-سوف-تؤجج-التوتر-مع-الصين-1067441506.html

إجراءات أمريكية جديدة "سوف تؤجج التوتر" مع الصين

إجراءات أمريكية جديدة "سوف تؤجج التوتر" مع الصين

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تتلقى تمويلا حكوميا ستُمنع من بناء "منشآت تكنولوجية متقدمة" في الصين لمدة عقد من... 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T15:23+0000

2022-09-07T15:23+0000

2022-09-07T15:23+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065706427_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ce9c334261f4358c10c97bd8414ad694.jpg

يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة الأمريكية التي تبلغ تكلفتها حوالي 53 مليار دولار لتوسيع نطاق تصنيع رقائق أشباه الموصلات والتي يتم إنتاجها في الغالب في آسيا.وأشباه الموصلات هي رقائق إلكترونية تعالج المعلومات الرقمية وتدخل تقريبا في كل شيء من أجهزة الكمبيوتر، السيارات، والأجهزة المنزلية، والمعدات الطبية، وغيرها.وقالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو: "سوف نطبق إجراءات حمائية لضمان ألا يعرض أولئك الذين يتلقون دعما ماليا لتمويل صناعة الرقائق الإلكترونية الأمن القومي (الأمريكي) للخطر"، على ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وأضافت ريموندو "من غير المسموح لهم (الذين يتلقون دعما حكوميا) استخدام هذه الأموال للاستثمار في الصين، ولا يمكنهم تطوير تقنيات متطورة في الصين لمدة عشر سنوات".يعد قانون الرقائق والعلوم الأمريكية (Chips)، الذي وافق عليه الكونغرس في أغسطس/آب الماضي، جزءا من الرد الأمريكي على نزاع تكنولوجي طويل الأمد بين واشنطن وبكين، حيث تطالب الشركات الأمريكية بمزيد من الدعم الحكومي لتقليل الاعتماد على المكونات المنتجة في المصانع الصينية.قالت وزارة التجارة الأمريكية إنها تأمل في البدء في البحث عن طلبات بحلول شباط (فبراير) المقبل مقابل 39 مليار دولار من الإعانات الحكومية لأشباه الموصلات لبناء منشآت إنتاج جديدة في الولايات المتحدة.ستمنح الخطة أيضا خصما ضريبيا استثماريا بنسبة 25% لمصانع الرقائق، حيث يبدأ البناء من عام 2023.تنتج الولايات المتحدة حاليا حوالي 10% فقط من المعروض العالمي من أشباه الموصلات. يتم تصنيع معظم الرقائق في مصانع في تايوان وكوريا الجنوبية، وفق صحيفة "غارديان" البريطانية.تسبب النقص العالمي في رقائق الكومبيوتر، الناجم عن جائحة فيروس كورونا، في تأخيرات كبيرة في الإنتاج لشركات صناعة السيارات في المملكة المتحدة وخارجها، وكذلك لشركات التكنولوجيا والشركات المصنعة الأخرى.بالإضافة إلى ذلك، اكتسبت هذه الصناعة مكانة جيوسياسية متزايدة حيث بدأت الصين في تأكيد نفسها على المسرح العالمي في عهد رئيسها، شي جين بينغ. وقد أدى ذلك إلى الاستثمار والتوسع في إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وكذلك في اليابان والاتحاد الأوروبي.يلتزم قانون الرقائق بما مجموعه 280 مليار دولار للتصنيع والبحث في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وهو مصمم لزيادة القدرة التنافسية للولايات المتحدة مع الصين.عارضت سفارة الصين في واشنطن مشروع القانون من قبل، قائلة إنه يذكرنا بـ "عقلية الحرب الباردة".بدأت الحملة الأمريكية على بيع التكنولوجيا للصين في التأثير بالفعل، حيث كشفت شركة "نيفيديا" لصناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية الأسبوع الماضي أن المسؤولين الأمريكيين طلبوا منها التوقف عن تصدير إثنتين من أفضل شرائح الحوسبة لأعمال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.دان آيفز، المسؤول في شركة ويدبوش سيكيوريتيز للخدمات المالية والاستثمار، اعتبر أن تلك القيود "ضربة قاسية" لشركة "نيفيديا".وقال آيفز لبي بي سي: "هذا في الحقيقة إجراء صارم ضد الصين وستؤجج تلك النيران حقا التوترات الجيوسياسية".

https://sputnikarabic.ae/20220612/الصين-تحذر-أمريكا-سرا-مضيق-تايوان-لم-يعد-جزءا-من-المياه-الدولية-1063492084.html

https://sputnikarabic.ae/20220726/الشيوخ-الأمريكي-يقدم-مشروع-قانون-يوفر-قرابة-52-مليار-دولار-لمصنعي-أشباه-الموصلات-1065610817.html

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, الصين