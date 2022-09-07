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https://sputnikarabic.ae/20220907/إسرائيل-تعلن-افتتاح-بعثتها-التجارية-في-المغرب-العام-المقبل-1067400616.html
إسرائيل: افتتاح بعثتنا التجارية في المغرب العام المقبل
إسرائيل: افتتاح بعثتنا التجارية في المغرب العام المقبل
أعلنت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلي، أورنا باربيفاي، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل ستفتح بعثة تجارية في المغرب العام المقبل 2023". 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T07:37+0000
2022-09-07T07:38+0000
أخبار المغرب اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وأفاد موقع " i24NEWS" الإسرائيلي بأن "إعلان الوزيرة جاء في مؤتمر اقتصادي يدعم العلاقات التجارية بين البلدين والذي أدى إلى تطبيع العلاقات قبل عامين في إطار اتفاقيات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية".وقالت باربيفاي: إن "إمكانات التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والمغرب في الوقت الحديث أصبحت توصف بأنها هائلة".وكانت وسائل إعلام عبرية، قالت إن إسرائيل أعادت رئيس بعثتها الدبلوماسية في المغرب ديفيد غوفرين إلى الرباط بعد أن استدعته لتقديم إيضاحات في شبهات وصفت بالخطيرة شملت التحرش بنساء محليات واختفاء "هدية ثمينة" من الممثلية الإسرائيلية.واستدعت الخارجية الإسرائيلية غوفرين، بالتزامن مع إرسال وفد من كبار الدبلوماسيين بمن في ذلك المفتش العام للوزارة حجاي بيهار إلى الرباط للتحقيق في شكاوى وادعاءات بحقه.واستأنفت إسرائيل والمغرب علاقاتهما الدبلوماسية أواخر عام 2020، بعد قطيعة دامت لعقدين، عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.
https://sputnikarabic.ae/20220801/الأولى-من-نوعها-قائد-الشرطة-الإسرائيلية-يبدأ-زيارة-إلى-المغرب-1065830575.html
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أخبار المغرب اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار المغرب اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل: افتتاح بعثتنا التجارية في المغرب العام المقبل

07:37 GMT 07.09.2022 (تم التحديث: 07:38 GMT 07.09.2022)
© AFP 2022 / JACK GUEZ المقاتلات الإسرائيلية "إف-16"
المقاتلات الإسرائيلية إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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أعلنت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلي، أورنا باربيفاي، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل ستفتح بعثة تجارية في المغرب العام المقبل 2023".
وأفاد موقع " i24NEWS" الإسرائيلي بأن "إعلان الوزيرة جاء في مؤتمر اقتصادي يدعم العلاقات التجارية بين البلدين والذي أدى إلى تطبيع العلاقات قبل عامين في إطار اتفاقيات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية".
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وقالت باربيفاي: إن "إمكانات التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والمغرب في الوقت الحديث أصبحت توصف بأنها هائلة".
وكانت وسائل إعلام عبرية، قالت إن إسرائيل أعادت رئيس بعثتها الدبلوماسية في المغرب ديفيد غوفرين إلى الرباط بعد أن استدعته لتقديم إيضاحات في شبهات وصفت بالخطيرة شملت التحرش بنساء محليات واختفاء "هدية ثمينة" من الممثلية الإسرائيلية.
واستدعت الخارجية الإسرائيلية غوفرين، بالتزامن مع إرسال وفد من كبار الدبلوماسيين بمن في ذلك المفتش العام للوزارة حجاي بيهار إلى الرباط للتحقيق في شكاوى وادعاءات بحقه.
واستأنفت إسرائيل والمغرب علاقاتهما الدبلوماسية أواخر عام 2020، بعد قطيعة دامت لعقدين، عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.
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