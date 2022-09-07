https://sputnikarabic.ae/20220907/إعلام-الجيش-الإيراني-يجري-أكبر-مناورات-في-تاريخ-القوات-البرية-1067408581.html
إعلام: الجيش الإيراني يجري أكبر مناورات في تاريخ القوات البرية
إعلام: الجيش الإيراني يجري أكبر مناورات في تاريخ القوات البرية
بدأت القوات البرية التابعة للجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، "مناورات عسكرية تستمر لمدة يومين في مدينة نصر آباد بمحافظة أصفهان الواقعة وسط إيران، تحت عنوان... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T09:26+0000
2022-09-07T09:26+0000
2022-09-07T09:26+0000
أخبار إيران
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وقالت قناة إيران برس، إن "هذه المناورات العسكرية ستكون أكبر مناورة في تاريخ القوات البرية التابعة للجيش الإيراني".وقال العميد كريم جشك، المتحدث باسم المناورات العسكرية للقوات البرية الإيرانية، إن "هذه المناورات تجري بمشاركة قوات المشاة والمدرعات والمدفعية والقوات الجوية والطائرات دون طيار والهندسة والمحمولة جواً ووحدات الحرب الإلكترونية وبدعم من الوحدات العسكرية".وأضاف جشك، أن "المناورات ستبدأ اليوم الأربعاء وتستمر لمدة يومين، وتهدف إلى تقييم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لوحدات القوة البرية للجيش في مواجهة التهديدات الحديثة"، متابعا: "سيتم تقييم العمليات المشتركة للألوية المحترفة، وإدارة ساحة المعركة، وفقًا لوقائع المعارك الأخيرة وبنهج تدريبي وهجومي ودفاعي".وأوضح "في هذا التمرين، سيكون النقل السريع للقوات من بعض المناطق الإقليمية إلى منطقة المواجهة، وتعزيز التنقل ونقل ألوية القوات الخاصة والاستجابة السريعة، وتنفيذ مختلف التكتيكات الإبداعية المحلية وتعدد مهارات الوحدات المتخصصة، ودرجة التنسيق في التنفيذ، من الأمور المهمة للمناورات".وكان القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي، أعلن الأحد الماضي، أنه "سيتم إجراء مناورات للقوات البرية في المستقبل القريب".وقال: "نرى باستمرار تحليق الطائرات الاستطلاعية في أجواء البلاد على مدار الساعة ، ولكن قوات الدفاع الجوي تراقب باستمرار سماء البلاد في جميع أنحائها"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20220717/إيران-أجرینا-مناورات-بهدف-ضرب-العمق-الإسرائيلي-في-حال-استهداف-منشآتنا-الحساسة-1065182591.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
إعلام: الجيش الإيراني يجري أكبر مناورات في تاريخ القوات البرية
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بدأت القوات البرية التابعة للجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، "مناورات عسكرية تستمر لمدة يومين في مدينة نصر آباد بمحافظة أصفهان الواقعة وسط إيران، تحت عنوان "اقتدار 2022".
وقالت قناة
إيران برس، إن "هذه المناورات العسكرية ستكون أكبر مناورة في تاريخ القوات البرية التابعة للجيش الإيراني".
وقال العميد كريم جشك
، المتحدث باسم المناورات العسكرية للقوات البرية الإيرانية، إن "هذه المناورات تجري بمشاركة قوات المشاة والمدرعات والمدفعية والقوات الجوية والطائرات دون طيار والهندسة والمحمولة جواً ووحدات الحرب الإلكترونية وبدعم من الوحدات العسكرية".
وأضاف جشك، أن "المناورات ستبدأ اليوم الأربعاء وتستمر لمدة يومين، وتهدف إلى تقييم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لوحدات القوة البرية للجيش في مواجهة التهديدات الحديثة"، متابعا: "سيتم تقييم العمليات المشتركة للألوية المحترفة، وإدارة ساحة المعركة، وفقًا لوقائع المعارك الأخيرة وبنهج تدريبي وهجومي ودفاعي".
وأوضح "في هذا التمرين، سيكون النقل السريع للقوات من بعض المناطق الإقليمية إلى منطقة المواجهة، وتعزيز التنقل ونقل ألوية القوات الخاصة والاستجابة السريعة، وتنفيذ مختلف التكتيكات الإبداعية المحلية وتعدد مهارات الوحدات المتخصصة، ودرجة التنسيق في التنفيذ، من الأمور المهمة للمناورات".
وكان القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي، أعلن الأحد الماضي، أنه "سيتم إجراء مناورات للقوات البرية
في المستقبل القريب".
وقال: "نرى باستمرار تحليق الطائرات الاستطلاعية في أجواء البلاد على مدار الساعة ، ولكن قوات الدفاع الجوي تراقب باستمرار سماء البلاد في جميع أنحائها"، حسب وكالة
تسنيم الإيرانية.