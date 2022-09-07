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https://sputnikarabic.ae/20220907/إعلام-قطر-تسمح-بالمشروبات-الكحولية-في-أماكن-محددة-أثناء-كأس-العالم-1067447613.html
إعلام: قطر تسمح بالمشروبات الكحولية في أماكن محددة أثناء كأس العالم
إعلام: قطر تسمح بالمشروبات الكحولية في أماكن محددة أثناء كأس العالم
أكد منظمو بطولة كأس العالم 2022 في قطر أنه سوف يسمح بتقديم المشروبات الكحولية "في أماكن محددة داخل المنشآت الخاصة بالبطولة". 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T17:36+0000
2022-09-07T17:36+0000
بطولة كأس العالم 2022
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وقال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم في الدوحة إنهم يواصلون وضع "اللمسات الأخيرة على استراتيجية الكحول"، بحسب موقع "بي بي سي".وأضاف المسؤول القطري: "نريد أن يأتي الناس إلى بلادنا ويعيشوا تجارب لن ينسوها أبدا".وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها اللجنة العليا للمشاريع عن خطط تسمح بتناول المشروبات الكحولية في محيط الاستادات.وتشكل هذه الخطوة تخفيفا واضحا للقواعد من أجل كأس العالم، حيث تفرض قطر سياسات صارمة ضد تناول الخمور وتحظر تناوله جهرا.وفي الدولة الخليجية، لا يُسمح لغير بارات الفنادق، والمطاعم المرخصة، ببيع المشروبات الكحولية.لكن خلال فترة المونديال سوف يكون بإمكان الزائرين شراء الكحول في مهرجان الفيفا للمشجعين بحديقة البدع في الدوحة.وخلال بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي تولت قطر تنظيمها وفاز بها فريق ليفربول الإنجليزي، سمح للمشجعين بتناول المشروبات الكحولية ولكن في موقع خارج المدينة.
https://sputnikarabic.ae/20220906/الأردن-يسمح-بدخول-حاملي-بطاقات-حضور-كأس-العالم-دون-استثناء-1067343591.html
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بطولة كأس العالم 2022
بطولة كأس العالم 2022

إعلام: قطر تسمح بالمشروبات الكحولية في أماكن محددة أثناء كأس العالم

17:36 GMT 07.09.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyملعب المدينة التعليمية، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج
ملعب المدينة التعليمية، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
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أكد منظمو بطولة كأس العالم 2022 في قطر أنه سوف يسمح بتقديم المشروبات الكحولية "في أماكن محددة داخل المنشآت الخاصة بالبطولة".
وقال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم في الدوحة إنهم يواصلون وضع "اللمسات الأخيرة على استراتيجية الكحول"، بحسب موقع "بي بي سي".
المدينة الأثرية التاريخية - البتراء في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
الأردن يسمح بدخول حاملي بطاقات حضور كأس العالم دون استثناء
أمس, 06:27 GMT
وأضاف المسؤول القطري: "نريد أن يأتي الناس إلى بلادنا ويعيشوا تجارب لن ينسوها أبدا".
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها اللجنة العليا للمشاريع عن خطط تسمح بتناول المشروبات الكحولية في محيط الاستادات.
وتشكل هذه الخطوة تخفيفا واضحا للقواعد من أجل كأس العالم، حيث تفرض قطر سياسات صارمة ضد تناول الخمور وتحظر تناوله جهرا.
وفي الدولة الخليجية، لا يُسمح لغير بارات الفنادق، والمطاعم المرخصة، ببيع المشروبات الكحولية.
لكن خلال فترة المونديال سوف يكون بإمكان الزائرين شراء الكحول في مهرجان الفيفا للمشجعين بحديقة البدع في الدوحة.
وخلال بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي تولت قطر تنظيمها وفاز بها فريق ليفربول الإنجليزي، سمح للمشجعين بتناول المشروبات الكحولية ولكن في موقع خارج المدينة.
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