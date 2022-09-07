https://sputnikarabic.ae/20220907/إعلام-قطر-تسمح-بالمشروبات-الكحولية-في-أماكن-محددة-أثناء-كأس-العالم-1067447613.html
إعلام: قطر تسمح بالمشروبات الكحولية في أماكن محددة أثناء كأس العالم
إعلام: قطر تسمح بالمشروبات الكحولية في أماكن محددة أثناء كأس العالم
أكد منظمو بطولة كأس العالم 2022 في قطر أنه سوف يسمح بتقديم المشروبات الكحولية "في أماكن محددة داخل المنشآت الخاصة بالبطولة". 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T17:36+0000
2022-09-07T17:36+0000
2022-09-07T17:36+0000
بطولة كأس العالم 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049192819_0:278:2734:1816_1920x0_80_0_0_2c91b761875f12599b22833c1f21ec37.jpg
وقال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم في الدوحة إنهم يواصلون وضع "اللمسات الأخيرة على استراتيجية الكحول"، بحسب موقع "بي بي سي".وأضاف المسؤول القطري: "نريد أن يأتي الناس إلى بلادنا ويعيشوا تجارب لن ينسوها أبدا".وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها اللجنة العليا للمشاريع عن خطط تسمح بتناول المشروبات الكحولية في محيط الاستادات.وتشكل هذه الخطوة تخفيفا واضحا للقواعد من أجل كأس العالم، حيث تفرض قطر سياسات صارمة ضد تناول الخمور وتحظر تناوله جهرا.وفي الدولة الخليجية، لا يُسمح لغير بارات الفنادق، والمطاعم المرخصة، ببيع المشروبات الكحولية.لكن خلال فترة المونديال سوف يكون بإمكان الزائرين شراء الكحول في مهرجان الفيفا للمشجعين بحديقة البدع في الدوحة.وخلال بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي تولت قطر تنظيمها وفاز بها فريق ليفربول الإنجليزي، سمح للمشجعين بتناول المشروبات الكحولية ولكن في موقع خارج المدينة.
https://sputnikarabic.ae/20220906/الأردن-يسمح-بدخول-حاملي-بطاقات-حضور-كأس-العالم-دون-استثناء-1067343591.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049192819_5:0:2734:2047_1920x0_80_0_0_cae9bed10e5c97975696782f8c762f18.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بطولة كأس العالم 2022
إعلام: قطر تسمح بالمشروبات الكحولية في أماكن محددة أثناء كأس العالم
تابعنا عبر
أكد منظمو بطولة كأس العالم 2022 في قطر أنه سوف يسمح بتقديم المشروبات الكحولية "في أماكن محددة داخل المنشآت الخاصة بالبطولة".
وقال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم في الدوحة إنهم يواصلون وضع "اللمسات الأخيرة على استراتيجية الكحول"، بحسب موقع "بي بي سي"
.
وأضاف المسؤول القطري: "نريد أن يأتي الناس إلى بلادنا ويعيشوا تجارب لن ينسوها أبدا".
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها اللجنة العليا للمشاريع عن خطط تسمح بتناول المشروبات الكحولية في محيط الاستادات.
وتشكل هذه الخطوة تخفيفا واضحا للقواعد من أجل كأس العالم، حيث تفرض قطر سياسات صارمة ضد تناول الخمور وتحظر تناوله جهرا.
وفي الدولة الخليجية، لا يُسمح لغير بارات الفنادق، والمطاعم المرخصة، ببيع المشروبات الكحولية.
لكن خلال فترة المونديال سوف يكون بإمكان الزائرين شراء الكحول في مهرجان الفيفا للمشجعين بحديقة البدع في الدوحة.
وخلال بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي تولت قطر تنظيمها وفاز بها فريق ليفربول الإنجليزي، سمح للمشجعين بتناول المشروبات الكحولية ولكن في موقع خارج المدينة.