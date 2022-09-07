https://sputnikarabic.ae/20220907/إعلام-نتنياهو-يضع-كاميرا-سرية-خلال-لقائه-بوفد-أمريكي-في-جلسة-مغلقة-لبحث-الاتفاق-النووي-1067439856.html
إعلام: نتنياهو يضع كاميرا سرية خلال لقائه بوفد أمريكي في جلسة مغلقة لبحث الاتفاق النووي
إعلام: نتنياهو يضع كاميرا سرية خلال لقائه بوفد أمريكي في جلسة مغلقة لبحث الاتفاق النووي
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، النقاب عن وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، كاميرا سرية خلال لقائه بوفد أمريكي سرا. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T14:46+0000
2022-09-07T14:46+0000
2022-09-07T14:46+0000
بنيامين نتنياهو
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وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأربعاء، أن نتنياهو، زعيم المعارضة الإسرائيلية قد وضع كاميرا سرية خلال اجتماعه مع وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أول أمس الاثنين.وأكد الموقع أن عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، ليندسي جراهام، أحد الحضور، قد لاحظ وجود كاميرا فيديو في الغرفة، قام أحد مستشاري نتنياهو بتشغيلها، في الوقت الذي وضع نتنياهو ميكروفونا في يده، حيث طالب جراهام، على الفور، بإزالة أي كاميرات أو ميكروفونات خلال اللقاء.وأوضح الموقع العبري أن الوفد الأمريكي كان في اجتماع مغلق مع نتنياهو، من أجل مناقشة الملف النووي الإيراني أو الاتفاق المزمع توقيعه بين إيران والقوى العظمى الكبرى، مشيرا إلى أن اللقاء كان سريا.وبدوره، سأل السفير الأمريكي في تل أبيب، توم نيدز، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق عن سبب وجود هذه الكاميرات رغم أن اللقاء كان يفترض أن يكون سريا، إلا أن نتنياهو قد أوضح أنه لا شيء، ولم يقتنع نيدز وضيوفه من أعضاء الكونغرس الأمريكي بحجة بنيامين نتنياهو، ما تسبب في عدم شعورهم بالارتياح خلال اللقاء.ولفت الموقع إلى أنه من الممكن أن يكون نتنياهو قد استخدم هذه الكاميرات في تصوير اللقاء الذي كان مفترض أن يكون سريا في حملته الدعائية لانتخابات الكنيست التي ستجرى خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
إعلام: نتنياهو يضع كاميرا سرية خلال لقائه بوفد أمريكي في جلسة مغلقة لبحث الاتفاق النووي
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كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، النقاب عن وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، كاميرا سرية خلال لقائه بوفد أمريكي سرا.
وذكر الموقع
الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأربعاء، أن نتنياهو، زعيم المعارضة الإسرائيلية قد وضع كاميرا سرية خلال اجتماعه مع وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أول أمس الاثنين.
وأكد الموقع أن عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، ليندسي جراهام، أحد الحضور، قد لاحظ وجود كاميرا فيديو في الغرفة، قام أحد مستشاري نتنياهو بتشغيلها، في الوقت الذي وضع نتنياهو ميكروفونا في يده، حيث طالب جراهام، على الفور، بإزالة أي كاميرات أو ميكروفونات خلال اللقاء.
وأوضح الموقع العبري أن الوفد الأمريكي كان في اجتماع مغلق مع نتنياهو، من أجل مناقشة الملف النووي الإيراني
أو الاتفاق المزمع توقيعه بين إيران والقوى العظمى الكبرى، مشيرا إلى أن اللقاء كان سريا.
وبدوره، سأل السفير الأمريكي في تل أبيب، توم نيدز، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق
عن سبب وجود هذه الكاميرات رغم أن اللقاء كان يفترض أن يكون سريا، إلا أن نتنياهو قد أوضح أنه لا شيء، ولم يقتنع نيدز وضيوفه من أعضاء الكونغرس الأمريكي بحجة بنيامين نتنياهو، ما تسبب في عدم شعورهم بالارتياح خلال اللقاء.
ولفت الموقع إلى أنه من الممكن أن يكون نتنياهو قد استخدم هذه الكاميرات في تصوير اللقاء الذي كان مفترض أن يكون سريا في حملته الدعائية لانتخابات الكنيست التي ستجرى خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.