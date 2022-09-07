https://sputnikarabic.ae/20220907/إندونيسيا-زلزال-بقوة-57-درجة-يضرب-أكبر-جزر-البلاد-1067450922.html
إندونيسيا... زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب أكبر جزر البلاد
إندونيسيا... زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب أكبر جزر البلاد
شعر السكان بزلزال بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس "ريختر" وعمق يزيد عن 50 كيلومترا بالقرب من الساحل الجنوبي لجزيرة سومطرة أكبر جزر إندونيسيا. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T19:22+0000
2022-09-07T19:22+0000
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وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، إن الزلزال وقع قبالة سواحل بنجكولو الواقعة على الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة سومطرة.ووقع الزلزال على بعد حوالي 109 كيلومترات (68 ميلا) شمال غرب بنجكولو وكان على عمق 50.7 كيلومتر.ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار إندونيسيا, العالم, أخبار العالم الآن
إندونيسيا... زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب أكبر جزر البلاد
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شعر السكان بزلزال بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس "ريختر" وعمق يزيد عن 50 كيلومترا بالقرب من الساحل الجنوبي لجزيرة سومطرة أكبر جزر إندونيسيا.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية
(USGS)، إن الزلزال وقع قبالة سواحل بنجكولو الواقعة على الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة سومطرة.
ووقع الزلزال على بعد حوالي 109 كيلومترات (68 ميلا) شمال غرب بنجكولو وكان على عمق 50.7 كيلومتر.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.