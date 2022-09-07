https://sputnikarabic.ae/20220907/إيني-الإيطالية-تستحوذ-على-امتيازات-تابعة-لشركة-بريتيش-بتروليوم-في-الجزائر-1067418494.html
إيني الإيطالية تستحوذ على امتيازات تابعة لشركة "بريتيش بتروليوم" في الجزائر
إيني الإيطالية تستحوذ على امتيازات تابعة لشركة "بريتيش بتروليوم" في الجزائر
أعلنت شركة إيني الإيطالية للطاقة، استحواذها على أنشطة شركة بريتيش بتروليوم البريطانية، في امتيازات حقلي "إن أميناس" جنوب شرقي الجزائر و"إن صالح" وسط الجزائر. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T10:46+0000
2022-09-07T10:46+0000
2022-09-07T10:48+0000
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الجزائر - سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء: "أعلنت شركة إيني استحواذها على أنشطة شركة بريتيش بتروليوم في الجزائر، بما في ذلك امتيازان "إن أميناس" و "إن صالح"، وهما امتيازان لإنتاج الغاز، بفائدة تشغيل تبلغ 45 بالمئة، و89 بالمئة، و33.15 بالمئة".وتزود الجزائر إيطاليا حاليا بـ13.9 مليار متر مكعب منذ مطلع السنة الجارية، متجاوزة بذلك الحجم المتوقع بـ113 %، كما تعتزم إمداد إيطاليا قبل نهاية سنة 2022 بـ6 مليارات متر مكعب إضافية، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
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أخبار العالم الآن
إيني الإيطالية تستحوذ على امتيازات تابعة لشركة "بريتيش بتروليوم" في الجزائر
10:46 GMT 07.09.2022 (تم التحديث: 10:48 GMT 07.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت شركة إيني الإيطالية للطاقة، استحواذها على أنشطة شركة بريتيش بتروليوم البريطانية، في امتيازات حقلي "إن أميناس" جنوب شرقي الجزائر و"إن صالح" وسط الجزائر.
الجزائر - سبوتنيك
. وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء: "أعلنت شركة إيني استحواذها على أنشطة شركة بريتيش بتروليوم في الجزائر، بما في ذلك امتيازان "إن أميناس" و "إن صالح"، وهما امتيازان لإنتاج الغاز، بفائدة تشغيل تبلغ 45 بالمئة، و89 بالمئة، و33.15 بالمئة".
وتزود الجزائر إيطاليا
حاليا بـ13.9 مليار متر مكعب منذ مطلع السنة الجارية، متجاوزة بذلك الحجم المتوقع بـ113 %، كما تعتزم إمداد إيطاليا قبل نهاية سنة 2022 بـ6 مليارات متر مكعب إضافية، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.