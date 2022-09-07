https://sputnikarabic.ae/20220907/ارتفاع-عدد-الأمريكيين-الذين-يعانون-بسبب-التضخم-بنسبة-7-منذ-يناير-1067444338.html

ارتفاع عدد الأمريكيين الذين يعانون بسبب التضخم بنسبة 7% منذ يناير

ارتفاع عدد الأمريكيين الذين يعانون بسبب التضخم بنسبة 7% منذ يناير

ارتفع عدد الأمريكيين الذين قالوا إن التضخم تسبب في ضائقة مالية لأسرهم، بنسبة 7% عن بداية العام، حسبما كشف استطلاع جديد أجرته مؤسسة "غالوب" اليوم الأربعاء. 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T16:16+0000

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سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المؤسسة أن "غالبية الأمريكيين بنسبة 56%، يقولون الآن إن زيادات الأسعار تسبب ضائقة مالية لأسرهم، لترتفع نسبتهم بذلك بعد أن كانت 49% في يناير/ كانون الثاني الماضي و45% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 12% من الأمريكيين قالوا إن معاناتهم كانت "شديدة" بينما قال 44% إنها "معتدلة"، في حين أن الأمريكيين ذوي الدخل المتوسط ​​والمرتفع كانوا أقل عرضة للإبلاغ عن المعاناة من الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض.وأظهرت نتائج الاستطلاع زيادة قدرها 17 نقطة مئوية لذوي الدخل المتوسط ​​و12 نقطة مئوية لفئة الدخل الأعلى، وذكر البيان أيضا أن الجمهوريين كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن صعوبات مالية بنسبة 67% من الديمقراطيين بنسبة 44%.وأضاف البيان أن 24% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم قللوا الإنفاق لمواجهة الصعوبات المالية التي يواجهونها، وقال و17% قللوا رحلات سفرهم، بما في ذلك إلغاء الإجازات.وتم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة من 1 إلى 22 أغسطس/ آب، وشمل عينة تمثيلية من أكثر من 1500 مشارك، وفقا للبيان.

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