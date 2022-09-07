https://sputnikarabic.ae/20220907/ارتفاع-عدد-الأمريكيين-الذين-يعانون-بسبب-التضخم-بنسبة-7-منذ-يناير-1067444338.html
ارتفاع عدد الأمريكيين الذين يعانون بسبب التضخم بنسبة 7% منذ يناير
ارتفاع عدد الأمريكيين الذين يعانون بسبب التضخم بنسبة 7% منذ يناير
ارتفع عدد الأمريكيين الذين قالوا إن التضخم تسبب في ضائقة مالية لأسرهم، بنسبة 7% عن بداية العام، حسبما كشف استطلاع جديد أجرته مؤسسة "غالوب" اليوم الأربعاء. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T16:16+0000
2022-09-07T16:16+0000
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سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المؤسسة أن "غالبية الأمريكيين بنسبة 56%، يقولون الآن إن زيادات الأسعار تسبب ضائقة مالية لأسرهم، لترتفع نسبتهم بذلك بعد أن كانت 49% في يناير/ كانون الثاني الماضي و45% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 12% من الأمريكيين قالوا إن معاناتهم كانت "شديدة" بينما قال 44% إنها "معتدلة"، في حين أن الأمريكيين ذوي الدخل المتوسط والمرتفع كانوا أقل عرضة للإبلاغ عن المعاناة من الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض.وأظهرت نتائج الاستطلاع زيادة قدرها 17 نقطة مئوية لذوي الدخل المتوسط و12 نقطة مئوية لفئة الدخل الأعلى، وذكر البيان أيضا أن الجمهوريين كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن صعوبات مالية بنسبة 67% من الديمقراطيين بنسبة 44%.وأضاف البيان أن 24% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم قللوا الإنفاق لمواجهة الصعوبات المالية التي يواجهونها، وقال و17% قللوا رحلات سفرهم، بما في ذلك إلغاء الإجازات.وتم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة من 1 إلى 22 أغسطس/ آب، وشمل عينة تمثيلية من أكثر من 1500 مشارك، وفقا للبيان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
ارتفاع عدد الأمريكيين الذين يعانون بسبب التضخم بنسبة 7% منذ يناير
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ارتفع عدد الأمريكيين الذين قالوا إن التضخم تسبب في ضائقة مالية لأسرهم، بنسبة 7% عن بداية العام، حسبما كشف استطلاع جديد أجرته مؤسسة "غالوب" اليوم الأربعاء.
سبوتنيك
. وجاء في بيان صدر عن المؤسسة أن "غالبية الأمريكيين بنسبة 56%، يقولون الآن إن زيادات الأسعار تسبب ضائقة مالية لأسرهم، لترتفع نسبتهم بذلك بعد أن كانت 49% في يناير/ كانون الثاني الماضي و45% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 12% من الأمريكيين قالوا إن معاناتهم كانت "شديدة" بينما قال 44% إنها "معتدلة"، في حين أن الأمريكيين ذوي الدخل المتوسط والمرتفع كانوا أقل عرضة للإبلاغ عن المعاناة من الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض.
وأظهرت نتائج الاستطلاع زيادة قدرها 17 نقطة مئوية لذوي الدخل المتوسط و12 نقطة مئوية لفئة الدخل الأعلى، وذكر البيان أيضا أن الجمهوريين كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن صعوبات مالية بنسبة 67% من الديمقراطيين بنسبة 44%.
وأضاف البيان أن 24% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم قللوا الإنفاق لمواجهة الصعوبات المالية التي يواجهونها، وقال و17% قللوا رحلات سفرهم، بما في ذلك إلغاء الإجازات.
وتم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة من 1 إلى 22 أغسطس/ آب، وشمل عينة تمثيلية من أكثر من 1500 مشارك، وفقا للبيان.