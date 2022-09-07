الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا بأقرب وقت
© Photoفتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المعترف بها دوليا
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جددت الأمم المتحدة، الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت من أجل حل الأزمة السياسية في ليبيا.
وأكد ريزدون زينينغا، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على "عدم وجود حل عسكري"، مشددا على أن "الأمم المتحدة تولي الأولوية للعمل مع جميع الأطراف الليبية لتيسير التوصل إلى اتفاق على مسار للانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن”.
3/1 أجرى وفد من مصراتة زيارة اليوم إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لطرح أفكارهم حول سبل حل الأزمة السياسية في ليبيا. pic.twitter.com/e4YapDJhFm— UNSMIL (@UNSMILibya) September 6, 2022
ورأى أن "الشعب الليبي عبر بوضوح عن تطلعه لاختيار قادته وتجديد شرعية المؤسسات الليبية عبر انتخابات ديمقراطية"، مشيرا إلى أن "وفدا من مدينة مصراتة زار أمس الثلاثاء مقرها لطرح أفكاره حول سبل حل الأزمة السياسية في البلاد".
3/3 لذا فإن الأمم المتحدة تولي الأولوية للعمل مع جميع الأطراف الليبية لتيسير التوصل إلى اتفاق على مسار للانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن. pic.twitter.com/KVM4APCHQS— UNSMIL (@UNSMILibya) September 6, 2022
وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت قد حصلت على ثقة مجلس النواب الليبي، في مارس/ آذار الماضي، أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، والذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.