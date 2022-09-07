عربي
بوتين: الغرب ليس في وضع يسمح له بوضع شروط على روسيا
https://sputnikarabic.ae/20220907/الأمم-المتحدة-تجدد-دعوتها-إلى-إجراء-انتخابات-تشريعية-ورئاسية-في-ليبيا-بأقرب-وقت-1067407204.html
الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا بأقرب وقت
الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا بأقرب وقت
جددت الأمم المتحدة، الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت من أجل حل الأزمة السياسية في ليبيا. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T09:03+0000
2022-09-07T09:03+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1060056587_0:0:1277:718_1920x0_80_0_0_2bae17390527ce2586a7d01ee4b017b7.jpg
وأكد ريزدون زينينغا، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على "عدم وجود حل عسكري"، مشددا على أن "الأمم المتحدة تولي الأولوية للعمل مع جميع الأطراف الليبية لتيسير التوصل إلى اتفاق على مسار للانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن”.ورأى أن "الشعب الليبي عبر بوضوح عن تطلعه لاختيار قادته وتجديد شرعية المؤسسات الليبية عبر انتخابات ديمقراطية"، مشيرا إلى أن "وفدا من مدينة مصراتة زار أمس الثلاثاء مقرها لطرح أفكاره حول سبل حل الأزمة السياسية في البلاد".وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت قد حصلت على ثقة مجلس النواب الليبي، في مارس/ آذار الماضي، أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، والذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1060056587_0:0:957:718_1920x0_80_0_0_d57c661cdf4d1315d2f62c139b0c5125.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم

الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا بأقرب وقت

09:03 GMT 07.09.2022
© Photoفتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المعترف بها دوليا
فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المعترف بها دوليا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Photo
تابعنا عبرTelegram
جددت الأمم المتحدة، الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت من أجل حل الأزمة السياسية في ليبيا.
وأكد ريزدون زينينغا، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على "عدم وجود حل عسكري"، مشددا على أن "الأمم المتحدة تولي الأولوية للعمل مع جميع الأطراف الليبية لتيسير التوصل إلى اتفاق على مسار للانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن”.
ورأى أن "الشعب الليبي عبر بوضوح عن تطلعه لاختيار قادته وتجديد شرعية المؤسسات الليبية عبر انتخابات ديمقراطية"، مشيرا إلى أن "وفدا من مدينة مصراتة زار أمس الثلاثاء مقرها لطرح أفكاره حول سبل حل الأزمة السياسية في البلاد".
وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت قد حصلت على ثقة مجلس النواب الليبي، في مارس/ آذار الماضي، أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، والذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:37 GMT - سبوتنيك عربيبوتين يقيم الوضع العالمي ويتطرق إلى التضخم والعقوبات وصفقة الغذاء في المنتدى الاقتصادي الشرقي06:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала