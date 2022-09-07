https://sputnikarabic.ae/20220907/الأمم-المتحدة-ترسل-بعثة-لتقصى-الحقائق-في-الهجوم-على-سجن-أولينيفكا-بجمهورية-دونيتسك-1067454065.html
الأمم المتحدة ترسل بعثة لتقصى الحقائق في الهجوم على سجن أولينيفكا بجمهورية دونيتسك
الأمم المتحدة ترسل بعثة لتقصى الحقائق في الهجوم على سجن أولينيفكا بجمهورية دونيتسك
أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، أن الأمم المتحدة سترسل بعثة لتقصى الحقائق في حادث الهجوم على سجن أولينيفكا الذي وقع تموز/ يوليو... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T21:35+0000
2022-09-07T21:35+0000
2022-09-07T21:35+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت ديكارلو في إفادة صحفية اليوم الأربعاء إن "بعثة أممية لتقصى الحقائق سترسل خلال أيام للتحقيق في حادث الهجوم الذي وقع 29 تموز/ يوليو الماضي، وأسفر عن مقتل 53 سجينا أوكرانيا، وإصابة بين 70 إلى 130 آخرين".وقتل أكثر من 50 سجينا أوكرانيا في هجوم صاروخي وقع في تموز/ يوليو الماضي على سجن أولينيفكا الواقع في إقليم دونيتسك. وتتهم موسكو أوكرانيا بتنفيذ الهجوم على السجن.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، مع السعي لمحاولة إيجاد بديل للطاقة بعيداً عن الاعتماد على الموارد الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20220802/-الدفاع-الروسية-إدارتي-زيلينسكي-وبايدن-مسؤولتان-عن-مذبحة-يلينوفكا-وعن-جرائم-حرب-أخرى-في-أوكرانيا-1065902965.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا
الأمم المتحدة ترسل بعثة لتقصى الحقائق في الهجوم على سجن أولينيفكا بجمهورية دونيتسك
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أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، أن الأمم المتحدة سترسل بعثة لتقصى الحقائق في حادث الهجوم على سجن أولينيفكا الذي وقع تموز/ يوليو الماضي، وأسفر عن مقتل 53 سجينا أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت ديكارلو في إفادة صحفية اليوم الأربعاء إن "بعثة أممية لتقصى الحقائق سترسل خلال أيام للتحقيق في حادث الهجوم الذي وقع 29 تموز/ يوليو الماضي، وأسفر عن مقتل 53 سجينا أوكرانيا، وإصابة بين 70 إلى 130 آخرين".
وقتل أكثر من 50 سجينا أوكرانيا في هجوم صاروخي وقع في تموز/ يوليو الماضي على سجن أولينيفكا الواقع في إقليم دونيتسك. وتتهم موسكو أوكرانيا بتنفيذ الهجوم على السجن.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، مع السعي لمحاولة إيجاد بديل للطاقة بعيداً عن الاعتماد على الموارد الروسية.