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https://sputnikarabic.ae/20220907/الإعلان-عن-تولي-كيروش-تدريب-المنتخب-الإيراني-لكرة-القدم-1067422675.html
الإعلان عن تولي كيروش تدريب المنتخب الإيراني لكرة القدم
الإعلان عن تولي كيروش تدريب المنتخب الإيراني لكرة القدم
أعلن محمد جماعت، المسؤول الإعلامي للمنتخب الإيراني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تولي البرتغالي كارلوس كيروش تدريب الفريق خلفا للكرواتي دراغان سكوتشيتش. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T11:38+0000
2022-09-07T11:38+0000
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رياضة
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وغرد جماعت عبر حسابه على تويتر قائلا: "بفضل جهود دراغان سكوتشيتش وصلنا إلى المونديال، وبناء على قرار المجلس التنفيذي لاتحاد كرة القدم، سيكون كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الإيراني في مونديال قطر".ويأتي الإعلان عن تعيين كيروش رغم نفي الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أمس الثلاثاء، التوصل الاتفاق مع المدرب البرتغالي لقيادة المنتخب الأول.ونفى المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم التوصل لاتفاق مع كيروش، وأكد أن الكرواتي، دراكان سكوشيتش، هو المدير الفني للمنتخب، وفقا لشبكة "بي إن سبورتس".ورجّحت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاثنين، عودة البرتغالي، كارلوس كيروش، إلى تولي الإدارة الفنية للمنتخب الوطني لكرة القدم، قبل أسابيع من مونديال قطر 2022.يذكر أن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري كان قد أعلن، في أبريل/ نيسان الماضي، عن رحيل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الأول عن تدريب الفريق.وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد، محمد أبو الوفا، في تصريحات صحفية، إنه "لم يتم التوصل لاتفاق مع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعد جلسته مع أعضاء اتحاد الكرة، وتقرر رحيله".
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مجتمع, رياضة
مجتمع, رياضة

الإعلان عن تولي كيروش تدريب المنتخب الإيراني لكرة القدم

11:38 GMT 07.09.2022
© AP Photo / Victor R. Caivanoكارلوس كيروش
كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Victor R. Caivano
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أعلن محمد جماعت، المسؤول الإعلامي للمنتخب الإيراني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تولي البرتغالي كارلوس كيروش تدريب الفريق خلفا للكرواتي دراغان سكوتشيتش.
وغرد جماعت عبر حسابه على تويتر قائلا: "بفضل جهود دراغان سكوتشيتش وصلنا إلى المونديال، وبناء على قرار المجلس التنفيذي لاتحاد كرة القدم، سيكون كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الإيراني في مونديال قطر".
ويأتي الإعلان عن تعيين كيروش رغم نفي الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أمس الثلاثاء، التوصل الاتفاق مع المدرب البرتغالي لقيادة المنتخب الأول.
ونفى المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم التوصل لاتفاق مع كيروش، وأكد أن الكرواتي، دراكان سكوشيتش، هو المدير الفني للمنتخب، وفقا لشبكة "بي إن سبورتس".
ورجّحت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاثنين، عودة البرتغالي، كارلوس كيروش، إلى تولي الإدارة الفنية للمنتخب الوطني لكرة القدم، قبل أسابيع من مونديال قطر 2022.
يذكر أن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري كان قد أعلن، في أبريل/ نيسان الماضي، عن رحيل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الأول عن تدريب الفريق.
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد، محمد أبو الوفا، في تصريحات صحفية، إنه "لم يتم التوصل لاتفاق مع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعد جلسته مع أعضاء اتحاد الكرة، وتقرر رحيله".
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