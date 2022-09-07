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https://sputnikarabic.ae/20220907/البنتاغون-يؤكد-فقدان-كاميرات-كانت-موجودة-في-زورقين-استولت-عليهما-إيران-1067429984.html
البنتاغون يؤكد فقدان كاميرات كانت موجودة في زورقين استولت عليهما إيران
البنتاغون يؤكد فقدان كاميرات كانت موجودة في زورقين استولت عليهما إيران
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، فقدان كاميرات كانت موجودة بزورقين مُسيرين أمريكيين استولت عليهما إيران في البحر الأحمر، الأسبوع الماضي، بعد عودتهما... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T12:46+0000
2022-09-07T12:46+0000
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وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر للصحفيين، أمس الثلاثاء، إن "الكاميرات غير سرية، وغير حساسة ومتاحة".وأضاف أنه "لا توجد مخاوف خاصة لأن هذه لم تكن معدات حساسة".وتابع: "ندعو الإيرانيين إلى ممارسة الملاحة البحرية الجيدة ومراعاة القواعد والأعراف الدولية".وكانت البحرية الإيرانية قد أعلنت، الجمعة الماضية، أن مدمرة تابعة لها احتجزت زورقيين أمريكيين مسيرين في مياه البحر الأحمر.وأوضحت أن المدمرة الإيرانية (جماران)، كانت تقوم بمهمة بحرية دورية، حالت "في الوقت المناسب دون وقوع حادث غير متوقع واحتمال اصطدام بحري" بين المدمرة وقطع بحرية أمريكية.وأشارت إلى أن احتجاز الزورقيين المسيرين الأمريكيين، جاء بعد عدم الاستجابة لدعوات متكررة من المدمرة الإيرانية.من جانبها قالت البحرية الأمريكية في بيان إن سفينة تابعة للبحرية الإيرانية استولت على زورقين مُسيرين من طراز "Saildrone Explorer" يعملان في المياه الدولية قبل إعادتهما إلى البحرية الأمريكية في اليوم التالي.وأوضح البيان أن الزورقين المُسيرين كانا يلتقطان صورا غير سرية للبيئة المحيطة على بعد 4 أميال بحرية على الأقل من أقرب ممر بحري، دون تشكيل أي خطر على حركة الملاحة، وكانا يعملان لأكثر من 200 يوم متتال دون وقوع حوادث.ووفقا للبيان فإنه في "حوالي الساعة 2 بعد الظهر (بالتوقيت المحلي) في يوم 1 سبتمبر/أيلول، اكتشف الأسطول الخامس الأمريكي اقتراب السفينة الإيرانية من الزورقين المُسيرين وإخراجهما من الماء.وردا على ذلك، أُصدرت الأوامر لمدمرتين قريبتين وطائرة هليكوبتر للتعامل مع الموقف فورا حيث تم التواصل مع السفينة الإيرانية لاستعادة الزورقين.وأكد البيان أنه في الساعة 8:00 من صباح يوم 2 سبتمبر أطلقت السفينة الإيرانية سراح الزورقين المُسيرين.
https://sputnikarabic.ae/20220903/البحرية-الأمريكية-تكشف-تفاصيل-جديدة-عن-احتجاز-إيران-لزورقين-مسيرين-في-البحر-الأحمر-1067217042.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن

البنتاغون يؤكد فقدان كاميرات كانت موجودة في زورقين استولت عليهما إيران

12:46 GMT 07.09.2022
© AFP 2022 / RAWAD MADANATقوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية
قوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© AFP 2022 / RAWAD MADANAT
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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، فقدان كاميرات كانت موجودة بزورقين مُسيرين أمريكيين استولت عليهما إيران في البحر الأحمر، الأسبوع الماضي، بعد عودتهما إلى البحرية الأمريكية.
وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر للصحفيين، أمس الثلاثاء، إن "الكاميرات غير سرية، وغير حساسة ومتاحة".
وأضاف أنه "لا توجد مخاوف خاصة لأن هذه لم تكن معدات حساسة".

وأردف: "أستطيع أن أؤكد أن الكاميرات كانت مفقودة، وفيما يتعلق بما حدث لها على وجه التحديد، ليست لدي معلومات، لذا لا يمكنني تأكيد أن إيران أخذتها".

وتابع: "ندعو الإيرانيين إلى ممارسة الملاحة البحرية الجيدة ومراعاة القواعد والأعراف الدولية".
وكانت البحرية الإيرانية قد أعلنت، الجمعة الماضية، أن مدمرة تابعة لها احتجزت زورقيين أمريكيين مسيرين في مياه البحر الأحمر.
وأوضحت أن المدمرة الإيرانية (جماران)، كانت تقوم بمهمة بحرية دورية، حالت "في الوقت المناسب دون وقوع حادث غير متوقع واحتمال اصطدام بحري" بين المدمرة وقطع بحرية أمريكية.
وأشارت إلى أن احتجاز الزورقيين المسيرين الأمريكيين، جاء بعد عدم الاستجابة لدعوات متكررة من المدمرة الإيرانية.
قوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
البحرية الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن احتجاز إيران لزورقين مسيرين في البحر الأحمر
3 سبتمبر, 07:11 GMT
من جانبها قالت البحرية الأمريكية في بيان إن سفينة تابعة للبحرية الإيرانية استولت على زورقين مُسيرين من طراز "Saildrone Explorer" يعملان في المياه الدولية قبل إعادتهما إلى البحرية الأمريكية في اليوم التالي.
وأوضح البيان أن الزورقين المُسيرين كانا يلتقطان صورا غير سرية للبيئة المحيطة على بعد 4 أميال بحرية على الأقل من أقرب ممر بحري، دون تشكيل أي خطر على حركة الملاحة، وكانا يعملان لأكثر من 200 يوم متتال دون وقوع حوادث.
ووفقا للبيان فإنه في "حوالي الساعة 2 بعد الظهر (بالتوقيت المحلي) في يوم 1 سبتمبر/أيلول، اكتشف الأسطول الخامس الأمريكي اقتراب السفينة الإيرانية من الزورقين المُسيرين وإخراجهما من الماء.
وردا على ذلك، أُصدرت الأوامر لمدمرتين قريبتين وطائرة هليكوبتر للتعامل مع الموقف فورا حيث تم التواصل مع السفينة الإيرانية لاستعادة الزورقين.
وأكد البيان أنه في الساعة 8:00 من صباح يوم 2 سبتمبر أطلقت السفينة الإيرانية سراح الزورقين المُسيرين.
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