https://sputnikarabic.ae/20220907/البنتاغون-يعترف-بمساعدة-القوات-الأوكرانية-على-مواجهة-روسيا-جويا-1067391651.html
البنتاغون يعترف بمساعدة القوات الأوكرانية على "مواجهة روسيا جويا"
البنتاغون يعترف بمساعدة القوات الأوكرانية على "مواجهة روسيا جويا"
صرح نائب رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، كلينتون هينوت، يوم الثلاثاء، بأن الدعم الأمريكي ساعد في "مواجهة الهيمنة الجوية الروسية "وسط العملية الخاصة في... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T01:16+0000
2022-09-07T01:16+0000
2022-09-07T01:16+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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واشنطن - سبوتنيك. وقال هينوت، إن على الجيش الأمريكي أن يثبت بشكل مقنع، خاصة لروسيا والصين، أنه قادر على "معارضة الأشياء التي يحتاج إليها للنجاح".وأكد هينوت على أن الوضع في أوكرانيا أظهر بوضوح قدرة الأسلحة الأمريكية على معارضة الهيمنة الجوية الروسية".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمان سنوات.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
البنتاغون يعترف بمساعدة القوات الأوكرانية على "مواجهة روسيا جويا"
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صرح نائب رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، كلينتون هينوت، يوم الثلاثاء، بأن الدعم الأمريكي ساعد في "مواجهة الهيمنة الجوية الروسية "وسط العملية الخاصة في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال هينوت، إن على الجيش الأمريكي أن يثبت بشكل مقنع، خاصة لروسيا والصين، أنه قادر على "معارضة الأشياء التي يحتاج إليها للنجاح".
وأكد هينوت على أن الوضع في أوكرانيا أظهر بوضوح قدرة الأسلحة الأمريكية على معارضة الهيمنة الجوية الروسية".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمان سنوات.