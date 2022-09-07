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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220907/البنتاغون-يعترف-بمساعدة-القوات-الأوكرانية-على-مواجهة-روسيا-جويا-1067391651.html
البنتاغون يعترف بمساعدة القوات الأوكرانية على "مواجهة روسيا جويا"
البنتاغون يعترف بمساعدة القوات الأوكرانية على "مواجهة روسيا جويا"
صرح نائب رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، كلينتون هينوت، يوم الثلاثاء، بأن الدعم الأمريكي ساعد في "مواجهة الهيمنة الجوية الروسية "وسط العملية الخاصة في... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T01:16+0000
2022-09-07T01:16+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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واشنطن - سبوتنيك. وقال هينوت، إن على الجيش الأمريكي أن يثبت بشكل مقنع، خاصة لروسيا والصين، أنه قادر على "معارضة الأشياء التي يحتاج إليها للنجاح".وأكد هينوت على أن الوضع في أوكرانيا أظهر بوضوح قدرة الأسلحة الأمريكية على معارضة الهيمنة الجوية الروسية".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمان سنوات.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

البنتاغون يعترف بمساعدة القوات الأوكرانية على "مواجهة روسيا جويا"

01:16 GMT 07.09.2022
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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صرح نائب رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، كلينتون هينوت، يوم الثلاثاء، بأن الدعم الأمريكي ساعد في "مواجهة الهيمنة الجوية الروسية "وسط العملية الخاصة في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال هينوت، إن على الجيش الأمريكي أن يثبت بشكل مقنع، خاصة لروسيا والصين، أنه قادر على "معارضة الأشياء التي يحتاج إليها للنجاح".
وأكد هينوت على أن الوضع في أوكرانيا أظهر بوضوح قدرة الأسلحة الأمريكية على معارضة الهيمنة الجوية الروسية".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمان سنوات.
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Разрушенные дома в городе Попасная - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:48 GMT
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