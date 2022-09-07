https://sputnikarabic.ae/20220907/البنك-الدولي-مسار-نمو-الاقتصاد-التونسي-أقل-من-المتوقع-بقليل-1067429864.html
البنك الدولي: نمو الاقتصاد التونسي أقل من المتوقع بقليل
البنك الدولي: نمو الاقتصاد التونسي أقل من المتوقع بقليل
أفاد البنك الدولي، في تقرير له، اليوم الأربعاء، بشأن الظرف الاقتصادي لتونس، بأن "الاقتصاد التونسي يسير على مسار نمو أقل قليلا مما كان متوقعا، لا سيما مع توقع... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T12:40+0000
2022-09-07T12:40+0000
2022-09-07T12:41+0000
أخبار تونس اليوم
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وذكر التقرير الذي حمل عنوان "إدارة الازمة في وضع اقتصادي مضطرب"، أن "تحقيق هذه النسبة إذا ما تواصل نسق النمو، أي 0.8 نقطة نمو للثلاثية كما كان الحال، في المعدل بين الثلاثي الثاني لسنة 2021 والثلاثي الثاني لسنة 2022"، بحسب شبكة "نسمة" التونسية.وأوضح التقرير أنه "إذا ما تواصل نسق الانتعاشة قبل الأزمة الأوكرانية، (1.27 نقطة نمو بين الثلاثي الثاني 2021 والثلاثي الاول 2022)، فإن نسب نمو الاقتصاد التونسي يمكن أن تصل الى 3.1 بالمائة".وأضاف التقرير أن "هذا السيناريو المتفائل، يبقى مع ذلك أقل احتمالا من الأول باعتبار أنه من المرجح أن يتلاشى تأثير الانتعاش للنصف الثاني من عام 2021 بسبب تأثيرات الأزمة".وأشار التقرير إلى أنه "إذا تم تأكد انخفاض الطلب الأوروبي وتجلت انعكاسات القيود على الميزانية على المدى القصير (انخفاض الاستهلاك والاستثمار العمومي)، فإن المنحى الإيجابي قد ينعكس وقد يؤدي السيناريو المتشائم إلى تسجيل نمو سنة 2022 بنسبة 2.4 بالمائة".
https://sputnikarabic.ae/20220825/تونس-تعول-على-قمة-تيكاد-لحصد-الاستثمارات-فماذا-أعدت-لهذا-الحدث-الاقتصادي؟-1066832461.html
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أخبار تونس اليوم
البنك الدولي: نمو الاقتصاد التونسي أقل من المتوقع بقليل
12:40 GMT 07.09.2022 (تم التحديث: 12:41 GMT 07.09.2022) تابعنا عبر
أفاد البنك الدولي، في تقرير له، اليوم الأربعاء، بشأن الظرف الاقتصادي لتونس، بأن "الاقتصاد التونسي يسير على مسار نمو أقل قليلا مما كان متوقعا، لا سيما مع توقع تسجيل معدل نمو يبلغ 2.7 بالمائة سنة 2022".
وذكر التقرير الذي حمل عنوان "إدارة الازمة في وضع اقتصادي مضطرب"، أن "تحقيق هذه النسبة إذا ما تواصل نسق النمو، أي 0.8 نقطة نمو للثلاثية كما كان الحال، في المعدل بين الثلاثي الثاني لسنة 2021 والثلاثي الثاني لسنة 2022"، بحسب شبكة
"نسمة" التونسية.
وأوضح التقرير أنه "إذا ما تواصل نسق الانتعاشة قبل الأزمة الأوكرانية، (1.27 نقطة نمو بين الثلاثي الثاني 2021 والثلاثي الاول 2022)، فإن نسب نمو الاقتصاد التونسي يمكن أن تصل الى 3.1 بالمائة".
وأضاف التقرير أن "هذا السيناريو المتفائل، يبقى مع ذلك أقل احتمالا من الأول باعتبار أنه من المرجح أن يتلاشى تأثير الانتعاش للنصف الثاني من عام 2021 بسبب تأثيرات الأزمة".
وأشار التقرير إلى أنه "إذا تم تأكد انخفاض الطلب الأوروبي وتجلت انعكاسات القيود على الميزانية على المدى القصير (انخفاض الاستهلاك والاستثمار العمومي)، فإن المنحى الإيجابي قد ينعكس وقد يؤدي السيناريو المتشائم إلى تسجيل نمو سنة 2022 بنسبة 2.4 بالمائة".