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الجيش المالي يعلن تحييد 125 مسلحا في عمليات ميدانية مختلفة خلال الأسبوعين الماضيين
الجيش المالي يعلن تحييد 125 مسلحا في عمليات ميدانية مختلفة خلال الأسبوعين الماضيين
أعلنت القيادة العامة للجيش المالي، اليوم الأربعاء، تحييد 125 مسلحا ومصادرة كميات من الأسلحة خلال عملياتها منذ 20 آب/أغسطس الماضي. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T06:47+0000
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بامكو - سبوتنيك. وقال الجيش المالي في بيان: "منذ البيان الأسبوعي الأخير المؤرخ في 20 أغسطس/ آب 2022، عززت القوات المالية النجاحات التكتيكية من خلال عمليات ميدانية ضد الإرهابيين، ضمن عمليات "ماليكو" وسط وجنوب البلاد".وأوضح البيان أن العمليات استهدفت الجماعات المسلحة في مناطق دوينتزا وبوني وتيمبكتو وسيغو وتسيت، ما سمح بتحييد ما لا يقل عن 125 مسلحا، فضلا عن اعتقال 18 آخرين وجمع كمية كبيرة من الذخائر والأسلحة.وحسب بيان الجيش المالي، اشتبكت القوات المالية بقتال عنيف مع جماعة إرهابية مسلحة في قطاع تيسيت "ما أسفر عن مقتل عنصرين من القوات المالية وجرح 8 وتحييد 44 إرهابيا".كما أكد الجيش شن "غارات جوية على نقطتين تجمع الجماعات الإرهابية المسلحة في منطقة نارا، ما أدى إلى تحييد حوالي 50 مقاتلا وإحراق 20 دراجة نارية، والعديد من الإصابات".كانت القيادة العامة للجيش المالي، قد أعلنت تحييد 90 مسلحا ومصادرة كميات من الأسلحة خلال عملياتها منذ 4 آب/أغسطس الماضي.تسلم الجيش المالي في 9 آب/أغسطس الجاري، 12 طائرة عسكرية من روسيا، وذلك في إطار تقديم الدعم للسلطات المالية في مجابهة الإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20220809/روسيا-ترسل-طائرات-قتالية-ومروحيات-إلى-مالي-1066216445.html
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الجيش المالي يعلن تحييد 125 مسلحا في عمليات ميدانية مختلفة خلال الأسبوعين الماضيين

06:47 GMT 07.09.2022
© AP Photo / STRجنود ومواطنون ماليون يتجمعون خارج المقر الخاص لرئيس مالي المستقيل إبراهيم بوبكر كيتا في باماكو الثلاثاء 18 أغسطس آب 2020
جنود ومواطنون ماليون يتجمعون خارج المقر الخاص لرئيس مالي المستقيل إبراهيم بوبكر كيتا في باماكو الثلاثاء 18 أغسطس آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / STR
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أعلنت القيادة العامة للجيش المالي، اليوم الأربعاء، تحييد 125 مسلحا ومصادرة كميات من الأسلحة خلال عملياتها منذ 20 آب/أغسطس الماضي.
بامكو - سبوتنيك. وقال الجيش المالي في بيان: "منذ البيان الأسبوعي الأخير المؤرخ في 20 أغسطس/ آب 2022، عززت القوات المالية النجاحات التكتيكية من خلال عمليات ميدانية ضد الإرهابيين، ضمن عمليات "ماليكو" وسط وجنوب البلاد".

وأوضح البيان أن العمليات استهدفت الجماعات المسلحة في مناطق دوينتزا وبوني وتيمبكتو وسيغو وتسيت، ما سمح بتحييد ما لا يقل عن 125 مسلحا، فضلا عن اعتقال 18 آخرين وجمع كمية كبيرة من الذخائر والأسلحة.
مقاتلة سو-30 إس إم من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
روسيا ترسل طائرات قتالية ومروحيات إلى مالي
9 أغسطس, 14:13 GMT
وحسب بيان الجيش المالي، اشتبكت القوات المالية بقتال عنيف مع جماعة إرهابية مسلحة في قطاع تيسيت "ما أسفر عن مقتل عنصرين من القوات المالية وجرح 8 وتحييد 44 إرهابيا".

كما أكد الجيش شن "غارات جوية على نقطتين تجمع الجماعات الإرهابية المسلحة في منطقة نارا، ما أدى إلى تحييد حوالي 50 مقاتلا وإحراق 20 دراجة نارية، والعديد من الإصابات".

كانت القيادة العامة للجيش المالي، قد أعلنت تحييد 90 مسلحا ومصادرة كميات من الأسلحة خلال عملياتها منذ 4 آب/أغسطس الماضي.

تسلم الجيش المالي في 9 آب/أغسطس الجاري، 12 طائرة عسكرية من روسيا، وذلك في إطار تقديم الدعم للسلطات المالية في مجابهة الإرهاب.
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