الجيش المالي يعلن تحييد 125 مسلحا في عمليات ميدانية مختلفة خلال الأسبوعين الماضيين
© AP Photo / STRجنود ومواطنون ماليون يتجمعون خارج المقر الخاص لرئيس مالي المستقيل إبراهيم بوبكر كيتا في باماكو الثلاثاء 18 أغسطس آب 2020
© AP Photo / STR
أعلنت القيادة العامة للجيش المالي، اليوم الأربعاء، تحييد 125 مسلحا ومصادرة كميات من الأسلحة خلال عملياتها منذ 20 آب/أغسطس الماضي.
بامكو - سبوتنيك. وقال الجيش المالي في بيان: "منذ البيان الأسبوعي الأخير المؤرخ في 20 أغسطس/ آب 2022، عززت القوات المالية النجاحات التكتيكية من خلال عمليات ميدانية ضد الإرهابيين، ضمن عمليات "ماليكو" وسط وجنوب البلاد".
وأوضح البيان أن العمليات استهدفت الجماعات المسلحة في مناطق دوينتزا وبوني وتيمبكتو وسيغو وتسيت، ما سمح بتحييد ما لا يقل عن 125 مسلحا، فضلا عن اعتقال 18 آخرين وجمع كمية كبيرة من الذخائر والأسلحة.
وأوضح البيان أن العمليات استهدفت الجماعات المسلحة في مناطق دوينتزا وبوني وتيمبكتو وسيغو وتسيت، ما سمح بتحييد ما لا يقل عن 125 مسلحا، فضلا عن اعتقال 18 آخرين وجمع كمية كبيرة من الذخائر والأسلحة.
9 أغسطس, 14:13 GMT
وحسب بيان الجيش المالي، اشتبكت القوات المالية بقتال عنيف مع جماعة إرهابية مسلحة في قطاع تيسيت "ما أسفر عن مقتل عنصرين من القوات المالية وجرح 8 وتحييد 44 إرهابيا".
كما أكد الجيش شن "غارات جوية على نقطتين تجمع الجماعات الإرهابية المسلحة في منطقة نارا، ما أدى إلى تحييد حوالي 50 مقاتلا وإحراق 20 دراجة نارية، والعديد من الإصابات".
كانت القيادة العامة للجيش المالي، قد أعلنت تحييد 90 مسلحا ومصادرة كميات من الأسلحة خلال عملياتها منذ 4 آب/أغسطس الماضي.
تسلم الجيش المالي في 9 آب/أغسطس الجاري، 12 طائرة عسكرية من روسيا، وذلك في إطار تقديم الدعم للسلطات المالية في مجابهة الإرهاب.
كما أكد الجيش شن "غارات جوية على نقطتين تجمع الجماعات الإرهابية المسلحة في منطقة نارا، ما أدى إلى تحييد حوالي 50 مقاتلا وإحراق 20 دراجة نارية، والعديد من الإصابات".
كانت القيادة العامة للجيش المالي، قد أعلنت تحييد 90 مسلحا ومصادرة كميات من الأسلحة خلال عملياتها منذ 4 آب/أغسطس الماضي.
تسلم الجيش المالي في 9 آب/أغسطس الجاري، 12 طائرة عسكرية من روسيا، وذلك في إطار تقديم الدعم للسلطات المالية في مجابهة الإرهاب.