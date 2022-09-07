https://sputnikarabic.ae/20220907/الحرس-البحري-التونسي-ينتشل-جثث-3-مهاجرين-في-خليج-قابس-1067429092.html
الحرس البحري التونسي ينتشل جثث 3 مهاجرين في خليج قابس
الحرس البحري التونسي ينتشل جثث 3 مهاجرين في خليج قابس
نجحت قوات الحرس البحري التونسي، اليوم الأربعاء، في انتشال 3 جثث لمهاجرين غرق مركبهم في خليج قابس، حسبما أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T12:34+0000
2022-09-07T12:34+0000
2022-09-07T12:34+0000
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن المتحدث بيانا قال فيه "إن وحدات الحرس كانت قد أنقذت يوم 4 سبتمبر/ أيلول الحالي 15 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن المركب نفسه".وفي وقت سابق، كشف مصدر حقوقي تونسي عن أنباء بشأن غرق مركب يقلّ مهاجرين تونسيين في خليج قابس شرقي البلاد.جاء هذا في منشور لرئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، يوم الأحد الماضي، مشيرا إلى أن هناك تسعة مفقودين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
الحرس البحري التونسي ينتشل جثث 3 مهاجرين في خليج قابس
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نجحت قوات الحرس البحري التونسي، اليوم الأربعاء، في انتشال 3 جثث لمهاجرين غرق مركبهم في خليج قابس، حسبما أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني.
ونقلت قناة
"نسمة" التونسية عن المتحدث بيانا قال فيه "إن وحدات الحرس كانت قد أنقذت يوم 4 سبتمبر/ أيلول الحالي 15 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن المركب نفسه".
وأضاف أنه تم القبض على شخصين "ثبت ضلوعهما في عملية تنظيم عملية الهجرة السرية وحجز شاحنة جرى استغلالها في العملية".
وفي وقت سابق، كشف مصدر حقوقي تونسي عن أنباء بشأن غرق مركب يقلّ مهاجرين تونسيين في خليج قابس شرقي البلاد.
جاء هذا في منشور لرئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، يوم الأحد الماضي، مشيرا إلى أن هناك تسعة مفقودين.