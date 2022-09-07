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الحرس البحري التونسي ينتشل جثث 3 مهاجرين في خليج قابس
الحرس البحري التونسي ينتشل جثث 3 مهاجرين في خليج قابس
نجحت قوات الحرس البحري التونسي، اليوم الأربعاء، في انتشال 3 جثث لمهاجرين غرق مركبهم في خليج قابس، حسبما أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T12:34+0000
2022-09-07T12:34+0000
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن المتحدث بيانا قال فيه "إن وحدات الحرس كانت قد أنقذت يوم 4 سبتمبر/ أيلول الحالي 15 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن المركب نفسه".وفي وقت سابق، كشف مصدر حقوقي تونسي عن أنباء بشأن غرق مركب يقلّ مهاجرين تونسيين في خليج قابس شرقي البلاد.جاء هذا في منشور لرئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، يوم الأحد الماضي، مشيرا إلى أن هناك تسعة مفقودين.
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي

الحرس البحري التونسي ينتشل جثث 3 مهاجرين في خليج قابس

12:34 GMT 07.09.2022
© AP Photo / Valeria Mongelliانقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل "سي ووتش-3" على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021.
انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Valeria Mongelli
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نجحت قوات الحرس البحري التونسي، اليوم الأربعاء، في انتشال 3 جثث لمهاجرين غرق مركبهم في خليج قابس، حسبما أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني.
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن المتحدث بيانا قال فيه "إن وحدات الحرس كانت قد أنقذت يوم 4 سبتمبر/ أيلول الحالي 15 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن المركب نفسه".
وأضاف أنه تم القبض على شخصين "ثبت ضلوعهما في عملية تنظيم عملية الهجرة السرية وحجز شاحنة جرى استغلالها في العملية".
وفي وقت سابق، كشف مصدر حقوقي تونسي عن أنباء بشأن غرق مركب يقلّ مهاجرين تونسيين في خليج قابس شرقي البلاد.
جاء هذا في منشور لرئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، يوم الأحد الماضي، مشيرا إلى أن هناك تسعة مفقودين.
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