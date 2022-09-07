https://sputnikarabic.ae/20220907/الحرس-الثوري-الإيراني-المقاومة-وجهت-صفعات-قوية-إلى-الأعداء-1067444905.html

الحرس الثوري الإيراني: المقاومة وجهت صفعات قوية إلى الأعداء

الحرس الثوري الإيراني: المقاومة وجهت صفعات قوية إلى الأعداء

قال قائد القوات الجو - فضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد علي حاجي زادة، إن "بلاده ماضية بكل اقتدار وحسم على درب المقاومة التي تمكّنت من توجيه صفعات قوية... 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T16:24+0000

2022-09-07T16:24+0000

2022-09-07T16:24+0000

إيران

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1050419762_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_79df8bda994e4a52063991d002b1d5e7.jpg

وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات العميد حاجي زادة جاءت خلال تفقده واحة العلوم والتكنولوجيا التابعة لقوات الجو- فضائية بالحرس الثوري، في جامعة "خواجة نصير الدين الطوسي" الصناعية في طهران.وشدد العميد حاجي زادة على أن "قوة الردع التي وصلت إليها إيران اليوم، أرغمت بعض الأنظمة الإقليمية العميلة لأمريكا ومؤخرا للكيان الصهيوني، تغيّير مواقفها حيال البلاد، من حالة الهجوم إلى الدفاع والترقب".وأوضح المسؤول العسكري الإيراني أن أحد جوانب الإنجازات الإيرانية التي تحققت خلال العشر سنوات الماضية، رغم التحديات الكثيرة والناجمة عن الحظر الأمريكي، هي إقرار العدو اليوم بهزيمة سياسة الضغوط القصوى، وبأن إيران آخذة بزمام الصناعات الجوية المتطورة والتي تحولت إلى قوة مطلقة.وأشار العميد حاجي زادة إلى أن بلاده تمكنت في غضون 3 أعوام فقط من إرسال أقمار صناعية إلى مدار الأرض، حيث أضحت واحدة من 20 دولة متفوقة في مجال إنتاج أجهزة الرادارات، بل واحدة من القوى العالمية المصنعة للطائرات المسيرة والصواريخ النقطوية.وأزاحت القوات البحرية الإيرانية، في وقت سابق، الستار عن ثلاث سفن حربية جديدة بحضور رئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري، وقائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد بحرية الحرس علي رضا تنكسيري، في بندر عباس.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، "تمت إزاحة الستار عن سفينة "الشهيد سليماني"، لإجراء الدوريات والمهام القتالية، وسفينة "الشهيد روحي" عالية السرعة لإطلاق الصواريخ، وسفينة "الشهيد دارا" عالية السرعة لإطلاق الصواريخ".

https://sputnikarabic.ae/20220907/رئيس-الأركان-الإيراني-يوجه-إنذارا-إلى-أمريكا-وإسرائيل-ومن-يستضيف-قواتهما-في-المنطقة-1067395639.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار العالم الآن