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https://sputnikarabic.ae/20220907/الحرس-الثوري-بعض-دول-المنطقة-غيرت-نهجها-من-الهجوم-إلى-الدفاع-تجاه-إيران-1067431595.html
الحرس الثوري: بعض دول المنطقة غيرت نهجها تجاه إيران من الهجوم إلى الدفاع
الحرس الثوري: بعض دول المنطقة غيرت نهجها تجاه إيران من الهجوم إلى الدفاع
أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن "بعض الأنظمة التابعة في المنطقة، التي كانت تتبنى نهجاً هجومياً تجاه إيران، غيرت اليوم نهجها من الهجوم إلى... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T13:12+0000
2022-09-07T13:13+0000
أخبار إيران
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وقال قائد قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده: "لقد حققنا نجاحات جيدة في مجالات التعاون الجامعي والدفاعي، ويمكننا أن نقول بجرأة أننا إذا انتقلنا من مستورد للأسلاك الشائكة إلى مصدر للتكنولوجيا، وعبرنا حدود المعرفة وهزمنا العدو على مسافة تزيد عن 1000 كيلومتر بالذكاء الاصطناعي، فإن كل ذلك تم الحصول عليه من خلال الارتباط بالجامعة".وأكد أن "إيران وبفضل توجيهات القائد العام للقوات المسلحة الإمام الخامنئي، ماضية بكل اقتدار وحسم على درب المقاومة وتمكّنت في هذا المسار من توجيه صفعات قوية إلى الأعداء وتغيير معادلات المنطقة".وكان الحرس الثوري الإيراني، حذر الاثنين الماضي، من "الوجود الذي لا يمكن تحمله للكيان الصهيوني في الأراضي الإسلامية وبالقرب من حدود إيران".وقال القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، خلال مراسم إزاحة الستار عن سفن جديدة، إن إيران "لن تسمح لبعض دول المنطقة بالارتباط مع الأعداء بسبب التداعيات الخطيرة على الأمن"، مضيفا: "إنهم يخلقون انعدام الأمن، الكيان الصهيوني شجرة لا جذور لها ولا يستطيع توسيع فروعه في الأراضي الأخرى"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأزاحت القوات البحرية الإيرانية، في وقت سابق، الستار عن ثلاث سفن حربية جديدة بحضور رئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري، وقائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد بحرية الحرس علي رضا تنكسيري، في بندر عباس.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، "تمت إزاحة الستار عن سفينة "الشهيد سليماني"، لإجراء الدوريات والمهام القتالية، وسفينة "الشهيد روحي" عالية السرعة لإطلاق الصواريخ، وسفينة "الشهيد دارا" عالية السرعة لإطلاق الصواريخ".
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أخبار إيران
أخبار إيران

الحرس الثوري: بعض دول المنطقة غيرت نهجها تجاه إيران من الهجوم إلى الدفاع

13:12 GMT 07.09.2022 (تم التحديث: 13:13 GMT 07.09.2022)
© AFP 2022 / MEGHDAD MADADIقائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده
قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© AFP 2022 / MEGHDAD MADADI
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أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن "بعض الأنظمة التابعة في المنطقة، التي كانت تتبنى نهجاً هجومياً تجاه إيران، غيرت اليوم نهجها من الهجوم إلى الدفاع".
وقال قائد قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده: "لقد حققنا نجاحات جيدة في مجالات التعاون الجامعي والدفاعي، ويمكننا أن نقول بجرأة أننا إذا انتقلنا من مستورد للأسلاك الشائكة إلى مصدر للتكنولوجيا، وعبرنا حدود المعرفة وهزمنا العدو على مسافة تزيد عن 1000 كيلومتر بالذكاء الاصطناعي، فإن كل ذلك تم الحصول عليه من خلال الارتباط بالجامعة".
وأكد أن "إيران وبفضل توجيهات القائد العام للقوات المسلحة الإمام الخامنئي، ماضية بكل اقتدار وحسم على درب المقاومة وتمكّنت في هذا المسار من توجيه صفعات قوية إلى الأعداء وتغيير معادلات المنطقة".
وكان الحرس الثوري الإيراني، حذر الاثنين الماضي، من "الوجود الذي لا يمكن تحمله للكيان الصهيوني في الأراضي الإسلامية وبالقرب من حدود إيران".
وقال القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، خلال مراسم إزاحة الستار عن سفن جديدة، إن إيران "لن تسمح لبعض دول المنطقة بالارتباط مع الأعداء بسبب التداعيات الخطيرة على الأمن"، مضيفا: "إنهم يخلقون انعدام الأمن، الكيان الصهيوني شجرة لا جذور لها ولا يستطيع توسيع فروعه في الأراضي الأخرى"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأزاحت القوات البحرية الإيرانية، في وقت سابق، الستار عن ثلاث سفن حربية جديدة بحضور رئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري، وقائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد بحرية الحرس علي رضا تنكسيري، في بندر عباس.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، "تمت إزاحة الستار عن سفينة "الشهيد سليماني"، لإجراء الدوريات والمهام القتالية، وسفينة "الشهيد روحي" عالية السرعة لإطلاق الصواريخ، وسفينة "الشهيد دارا" عالية السرعة لإطلاق الصواريخ".
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