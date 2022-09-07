https://sputnikarabic.ae/20220907/الخارجية-السورية-تكرار-اعتداء-إسرائيل-على-الأعيان-المدنية-جريمة-حرب-1067438571.html
الخارجية السورية: تكرار اعتداء إسرائيل على الأعيان المدنية جريمة حرب
الخارجية السورية: تكرار اعتداء إسرائيل على الأعيان المدنية جريمة حرب
استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية تكرار الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على الأعيان المدنية معتبرة أن ذلك جريمة حرب. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T14:33+0000
2022-09-07T14:33+0000
2022-09-07T14:33+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الخارجية بيانا أشارت فيه إلى أن السلطات الإسرائيلية بهذا التصعيد الخطير إنما تهدد من جديد السلم والأمن في المنطقة".وأوضحت الخارجية السورية "تكرار الاعتداءات الإسرائيلية ولا سيما الاستهداف الممنهج والمتعمد للأعيان المدنية في سورية والتي كان آخرها استهداف مطار حلب الدولي يوم أمس جريمة عدوان وجريمة حرب بموجب القانون الدولي وإنه لا بد أن تحاسب إسرائيل عليها".يذكر أن إسرائيل كانت قد شنت هجمات صاروخية مساء أمس الثلاثاء، على مطار حلب الدولي، والتي تصدت لأغلبها قوات الدفاع الجوي السوري بنجاح، في حين لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر في الأرواح، فإن المهبط الرئيسي للمطار تضرر بشدة.أفاد مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية، بأن أصوات انفجارات قوية سمعت في محيط المدينة نتيجة تصدي قواعد الدفاع الجوي لصواريخ إسرائيلية دخلت الأجواء السورية قادمة من قبالة السواحل السورية باتجاه حلب.وذكر مصدر أمني رفيع المستوى، أن الصواريخ الاعتراضية لقوات الدفاع الجوي السوري تصدت لعدوان صاروخي إسرائيلي استهدف مطار حلب الدولي، مضيفا: "العدوان تم بموجة صاروخية أطلقت من قبالة السواحل السورية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الخارجية السورية: تكرار اعتداء إسرائيل على الأعيان المدنية جريمة حرب
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استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية تكرار الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على الأعيان المدنية معتبرة أن ذلك جريمة حرب.
ونقلت وكالة الأنباء السورية
"سانا" عن الخارجية بيانا أشارت فيه إلى أن السلطات الإسرائيلية بهذا التصعيد الخطير إنما تهدد من جديد السلم والأمن في المنطقة".
وأوضحت الخارجية السورية "تكرار الاعتداءات الإسرائيلية ولا سيما الاستهداف الممنهج والمتعمد للأعيان المدنية في سورية والتي كان آخرها استهداف مطار حلب الدولي يوم أمس جريمة عدوان وجريمة حرب بموجب القانون الدولي وإنه لا بد أن تحاسب إسرائيل عليها".
وحذرت الخارجية من أن سوريا "ستمارس حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل اللازمة وفي ضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن هذه الجرائم".
يذكر أن إسرائيل كانت قد شنت هجمات صاروخية مساء أمس الثلاثاء، على مطار حلب الدولي، والتي تصدت لأغلبها قوات الدفاع الجوي السوري بنجاح، في حين لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر في الأرواح، فإن المهبط الرئيسي للمطار تضرر بشدة.
أفاد مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية، بأن أصوات انفجارات قوية سمعت في محيط المدينة نتيجة تصدي قواعد الدفاع الجوي لصواريخ إسرائيلية دخلت الأجواء السورية قادمة من قبالة السواحل السورية باتجاه حلب.
وذكر مصدر أمني رفيع المستوى، أن الصواريخ الاعتراضية لقوات الدفاع الجوي السوري تصدت لعدوان صاروخي إسرائيلي استهدف مطار حلب الدولي، مضيفا: "العدوان تم بموجة صاروخية أطلقت من قبالة السواحل السورية".