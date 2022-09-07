https://sputnikarabic.ae/20220907/الخارجية-المغربية-تشاد-تعتزم-فتح-قنصلية-عامة-في-مدينة-الداخلة-بالصحراء-الغربية-1067441402.html
الخارجية المغربية: تشاد تعتزم فتح قنصلية عامة في مدينة الداخلة بالصحراء الغربية
الخارجية المغربية: تشاد تعتزم فتح قنصلية عامة في مدينة الداخلة بالصحراء الغربية
أعلنت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الأربعاء، أن جمهورية تشاد، أبلغت السلطات المغربية بأنها تعتزم فتح قنصلية عامة لها قريبا في مدينة الداخلة في الصحراء... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
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الرباط - سبوتنيك. وقالت الخارجية المغربية في بيان: "أبلغت جمهورية تشاد، اليوم، عبر مذكرة شفوية، السلطات المغربية بقرارها فتح قنصلية عامة لها قريبا بالداخلة، بالصحراء المغربية".وأضافت الخارجية المغربية بحسب البيان أن "هذا القرار يندرج في إطار العلاقات الأخوية" بين العاهل المغربي، الملك محمد السادس، والرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي.واعتبرت الخارجية المغربية أن قرار تشاد يدعم سيادة المملكة على الصحراء الغربية ووحدتها الترابية، ويؤكد ويعكس جودة العلاقات الثنائية بين البلدين.يأتي ذلك بعدما افتتحت جمهورية الرأس الأخضر قنصلية عامة لها في الصحراء الغربية، نهاية أغسطس/ آب الماضي، ما رفع عدد التمثيليات الديبلوماسية في الصحراء جنوبي المغرب إلى 27 قنصلية.وأشرف على افتتاح القنصلية في مدينة الداخلة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ووزير الخارجية والتعاون في جمهورية الرأس الأخضر روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، بحضور العديد من المنتخبين المحليين والقناصل المعتمدين في الداخلة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
الخارجية المغربية: تشاد تعتزم فتح قنصلية عامة في مدينة الداخلة بالصحراء الغربية
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أعلنت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الأربعاء، أن جمهورية تشاد، أبلغت السلطات المغربية بأنها تعتزم فتح قنصلية عامة لها قريبا في مدينة الداخلة في الصحراء الغربية.
الرباط - سبوتنيك
. وقالت الخارجية المغربية في بيان: "أبلغت جمهورية تشاد، اليوم، عبر مذكرة شفوية، السلطات المغربية بقرارها فتح قنصلية عامة لها قريبا بالداخلة، بالصحراء المغربية".
وأضافت الخارجية المغربية بحسب البيان أن "هذا القرار يندرج في إطار العلاقات الأخوية" بين العاهل المغربي، الملك محمد السادس، والرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي.
واعتبرت الخارجية المغربية أن قرار تشاد يدعم سيادة المملكة على الصحراء الغربية ووحدتها الترابية، ويؤكد ويعكس جودة العلاقات الثنائية بين البلدين.
يأتي ذلك بعدما افتتحت جمهورية الرأس الأخضر
قنصلية عامة لها في الصحراء الغربية، نهاية أغسطس/ آب الماضي، ما رفع عدد التمثيليات الديبلوماسية في الصحراء جنوبي المغرب إلى 27 قنصلية.
وأشرف على افتتاح القنصلية في مدينة الداخلة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ووزير الخارجية والتعاون في جمهورية الرأس الأخضر روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، بحضور العديد من المنتخبين المحليين والقناصل المعتمدين في الداخلة.