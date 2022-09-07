https://sputnikarabic.ae/20220907/الدبابات-الروسية-تظهر-قدرات-عالية-خلال-العملية-العسكرية-الخاصة-1067442652.html
الدبابات الروسية تظهر قدرات عالية خلال العملية العسكرية الخاصة
الدبابات الروسية تظهر قدرات عالية خلال العملية العسكرية الخاصة
تلقت دبابة "تي-72بي" تابعة للمجموعة الخامسة الروسية المشاركة في العملية الخاصة بأوكرانيا، ضربات من أسلحة مضادة للدبابات، إلا أنها تمكنت من مواصلة العمل... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T15:44+0000
2022-09-07T15:44+0000
2022-09-07T15:44+0000
رصد عسكري
روسيا
دبابة تي 72
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أصيبت دبابة "تي-72بي" بسبع إلى ثماني قذائف صاروخية أطلقت من قاذفات قنابل يدوية، بالإضافة إلى صواريخ موجهة من الجيل الثالث من منظومة "جافلين" الأمريكي المحمولة.في وقت اعتمادها، كانت هذه المركبات القتالية تعتبر الأكثر حماية في العالم. بمرور الوقت، طورت روسيا ودول أجنبية مختلفة ذخيرة أكثر تقدما من أنواع مختلفة.ومع ذلك، فإن صناعة الدفاع المحلية تنشئ معدات عسكرية ذات دورة حياة لعدة عقود، لا تملكها حتى أحدث الدبابات في ساحة المعركة. على الرغم من أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه لا توجد معدات محصنة تمامًا.شهدت دبابات "تي-72" قتالا لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 1980 على الجبهة الإيرانية العراقية. أظهرت المعارك مع دبابات"إم-60" الأمريكية، بالإضافة إلى البريطانية "شيفتن"، والتي يبلغ وزنها 55 طنا، على الفور تفوق الدبابات الروسية.ثم اندلعت اشتباكات ناجحة ضد القوات الإسرائيلية في صيف عام 1982 كجزء من القوات السورية المتمركزة في سهل البقاع اللبناني.في أوائل عام 1991، تم تبسيط تصدير "تي-72 إم" و"تي-72إم1"، التي اشتراها العراق من تشيكوسلوفاكيا وبولندا، وتم إصدارها في عامي 1980 و1982، وكان عليها التنافس مع أحدث طراز "M1A1HA Abrams" في ذلك الوقت مع دروع متعددة الطبقات معززة باليورانيوم المنضب ومقذوفات فيها النوى المصنوعة من نفس المادة، بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب أجهزة التصوير الحراري على الدبابات الخارجية، ما أثر على مسار المعارك الليلية.
https://sputnikarabic.ae/20220831/-مدرعة-ترميناتور-الروسية-تظهر-مناعتها-ضد-صواريخ-الناتو-1067068771.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, دبابة تي 72
رصد عسكري, روسيا, دبابة تي 72
الدبابات الروسية تظهر قدرات عالية خلال العملية العسكرية الخاصة
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تلقت دبابة "تي-72بي" تابعة للمجموعة الخامسة الروسية المشاركة في العملية الخاصة بأوكرانيا، ضربات من أسلحة مضادة للدبابات، إلا أنها تمكنت من مواصلة العمل والتحرك.
أصيبت دبابة "تي-72بي" بسبع إلى ثماني قذائف صاروخية أطلقت من قاذفات قنابل يدوية، بالإضافة إلى صواريخ موجهة من الجيل الثالث من منظومة "جافلين" الأمريكي المحمولة.
في وقت اعتمادها، كانت هذه المركبات القتالية تعتبر الأكثر حماية في العالم. بمرور الوقت، طورت روسيا ودول أجنبية مختلفة ذخيرة أكثر تقدما من أنواع مختلفة.
ومع ذلك، فإن صناعة الدفاع المحلية تنشئ معدات عسكرية ذات دورة حياة لعدة عقود، لا تملكها حتى أحدث الدبابات في ساحة المعركة. على الرغم من أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه لا توجد معدات محصنة تمامًا.
شهدت دبابات
"تي-72" قتالا لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 1980 على الجبهة الإيرانية العراقية. أظهرت المعارك مع دبابات"إم-60" الأمريكية، بالإضافة إلى البريطانية "شيفتن"، والتي يبلغ وزنها 55 طنا، على الفور تفوق الدبابات الروسية.
ثم اندلعت اشتباكات ناجحة ضد القوات الإسرائيلية في صيف عام 1982 كجزء من القوات السورية المتمركزة في سهل البقاع اللبناني.
في أوائل عام 1991، تم تبسيط تصدير "تي-72 إم" و"تي-72إم1"، التي اشتراها العراق من تشيكوسلوفاكيا وبولندا، وتم إصدارها في عامي 1980 و1982، وكان عليها التنافس مع أحدث طراز "M1A1HA Abrams" في ذلك الوقت مع دروع متعددة الطبقات معززة باليورانيوم المنضب ومقذوفات فيها النوى المصنوعة من نفس المادة، بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب أجهزة التصوير الحراري على الدبابات الخارجية، ما أثر على مسار المعارك الليلية.