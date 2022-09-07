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https://sputnikarabic.ae/20220907/الرياض-تحتضن-الدورة-153-لـوزاري-مجلس-التعاون-الخليجي-1067409845.html
الرياض تحتضن الدورة 153 لـ"وزاري" مجلس التعاون الخليجي
الرياض تحتضن الدورة 153 لـ"وزاري" مجلس التعاون الخليجي
يعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الـ153 في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في وقت لاحق من اليوم الأربعاء. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T09:42+0000
2022-09-07T09:42+0000
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وأوضحت شبكة "العين" الإخبارية أن الاجتماع سيعقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية.يشار إلى أن اجتماع الدورة الحالية يعقد بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، ومشاركة الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، الذي صرح بأن المجلس الوزاري سيبحث عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الصادرة عن القمة الـ42 بالرياض.في السياق ذاته، سيتناول الاجتماع أيضا المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، فضلا عن بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة.وتأتي استضافة الرياض لهذا الاجتماع بالتزامن مع استضافتها في نفس اليوم للاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى.من المنتظر أن يبحث اجتماع الحوار المشترك مجالات تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام والصداقة وخدمة المصالح المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
السعودية
سبوتنيك عربي
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العالم العربي, السعودية
العالم العربي, السعودية

الرياض تحتضن الدورة 153 لـ"وزاري" مجلس التعاون الخليجي

09:42 GMT 07.09.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT / AFPوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي
وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT / AFP
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يعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الـ153 في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.
وأوضحت شبكة "العين" الإخبارية أن الاجتماع سيعقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية.
يشار إلى أن اجتماع الدورة الحالية يعقد بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، ومشاركة الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، الذي صرح بأن المجلس الوزاري سيبحث عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الصادرة عن القمة الـ42 بالرياض.
في السياق ذاته، سيتناول الاجتماع أيضا المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، فضلا عن بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة.
وتأتي استضافة الرياض لهذا الاجتماع بالتزامن مع استضافتها في نفس اليوم للاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى.
من المنتظر أن يبحث اجتماع الحوار المشترك مجالات تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام والصداقة وخدمة المصالح المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
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