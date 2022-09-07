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https://sputnikarabic.ae/20220907/السلطات-الليبية-تتفق-مع-بلجيكا-على-استعادة-قطع-أثرية-خرجت-من-منطقة-قورينا-على-ساحل-المتوسط-1067429008.html
السلطات الليبية تتفق مع بلجيكا على استعادة قطع أثرية خرجت من منطقة قورينا على ساحل المتوسط
السلطات الليبية تتفق مع بلجيكا على استعادة قطع أثرية خرجت من منطقة قورينا على ساحل المتوسط
أكدت السلطات الليبية في العاصمة طرابلس مواصلة جهودها من أجل استرجاع قطع أثرية تعود إلى الحضارة الرومانية جرى تهريبها من منطقة قورينا الأثرية الواقعة بمدينة... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T12:36+0000
2022-09-07T12:36+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي - سبوتنيك. قالت وزارة الخارجية الليبية، في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، اليوم الأربعاء، إن "السفارة الليبية في بلجيكا تعمل على عودة قطع أثرية تعود ملكيتها لمنطقة قورينا الأثرية"، مضيفةً أن "السفارة الليبية في بروكسل احتضنت، أمس الثلاثاء، اجتماعا موسعا ضم كل من سفيرة ليبيا لدى مملكة بلجيكا، أمل محمد الجراري وفريق العمل المشترك لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول LARMO ومندوبين عن مصلحة الآثار الليبية، وممثلين عن الجهات المختصة في بلجيكا، إلى جانب مندوب عن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة UNODC.وأضافت الخارجية الليبية أن "الاجتماع الموسع تناول سبل دعم التعاون المشترك في مجال استرداد الأموال الليبية وإدارة الأصول المستردة بين دولة ليبيا ومملكة بلجيكا"، مشيرةً إلى أن الحاضرين جميعا أبدوا "استعدادهم التام للتعاون مع ليبيا حيث تم خلال الاجتماع تمكين خبراء مصلحة الآثار من معاينة القطع الأثرية الليبية الموجودة في بلجيكا بغية إعداد تقرير فني حولها لإثبات ملكيتها للدولة الليبية وللإرث الثقافي الليبي الذي تتميز به منطقة قورينا الأثرية ومن ثم تجهيز اللوجستيات لاستعادتها الى أرض الوطن".وتذخر ليبيا بالعديد من المدن والمواقع التاريخية الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، وتعتبر المنطقة الأثرية قورينا (في مدينة شحات شمال شرقي ليبيا) من أهم المواقع الأثرية التي أسسها الإغريق في القرن السادس قبل الميلاد، وهي واحدة من خمسة مواقع في ليبيا أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" ضمن قائمة الحفاظ على التراث العالمي.وتقع شحات على ساحل البحر المتوسط، ويفصلها عن مدينة البيضاء قرابة 10 كيلومترات، وتعد ثاني أكبر مدن محافظة الجبل الأخضر، وتقام في المدينة عدداً من المهرجانات الثقافية والنشاطات الرياضية.وبعد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011، شهدت ليبيا حالة من التردي بسبب الصراعات العسكرية والانقسامات السياسية، فجرى تهريب مجموعات كبيرة من القطع الأثرية إلى الخارج.
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

السلطات الليبية تتفق مع بلجيكا على استعادة قطع أثرية خرجت من منطقة قورينا على ساحل المتوسط

12:36 GMT 07.09.2022
© Sputnik . Maher Al Shaeriالعاصمة الليبية طرابلس، السبت، 18 يونيو 2022
العاصمة الليبية طرابلس، السبت، 18 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Sputnik . Maher Al Shaeri
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أكدت السلطات الليبية في العاصمة طرابلس مواصلة جهودها من أجل استرجاع قطع أثرية تعود إلى الحضارة الرومانية جرى تهريبها من منطقة قورينا الأثرية الواقعة بمدينة شحات شمال شرقي البلاد.
بنغازي - سبوتنيك. قالت وزارة الخارجية الليبية، في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، اليوم الأربعاء، إن "السفارة الليبية في بلجيكا تعمل على عودة قطع أثرية تعود ملكيتها لمنطقة قورينا الأثرية"، مضيفةً أن "السفارة الليبية في بروكسل احتضنت، أمس الثلاثاء، اجتماعا موسعا ضم كل من سفيرة ليبيا لدى مملكة بلجيكا، أمل محمد الجراري وفريق العمل المشترك لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول LARMO ومندوبين عن مصلحة الآثار الليبية، وممثلين عن الجهات المختصة في بلجيكا، إلى جانب مندوب عن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة UNODC.
وأضافت الخارجية الليبية أن "الاجتماع الموسع تناول سبل دعم التعاون المشترك في مجال استرداد الأموال الليبية وإدارة الأصول المستردة بين دولة ليبيا ومملكة بلجيكا"، مشيرةً إلى أن الحاضرين جميعا أبدوا "استعدادهم التام للتعاون مع ليبيا حيث تم خلال الاجتماع تمكين خبراء مصلحة الآثار من معاينة القطع الأثرية الليبية الموجودة في بلجيكا بغية إعداد تقرير فني حولها لإثبات ملكيتها للدولة الليبية وللإرث الثقافي الليبي الذي تتميز به منطقة قورينا الأثرية ومن ثم تجهيز اللوجستيات لاستعادتها الى أرض الوطن".

وتذخر ليبيا بالعديد من المدن والمواقع التاريخية الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، وتعتبر المنطقة الأثرية قورينا (في مدينة شحات شمال شرقي ليبيا) من أهم المواقع الأثرية التي أسسها الإغريق في القرن السادس قبل الميلاد، وهي واحدة من خمسة مواقع في ليبيا أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" ضمن قائمة الحفاظ على التراث العالمي.

وتقع شحات على ساحل البحر المتوسط، ويفصلها عن مدينة البيضاء قرابة 10 كيلومترات، وتعد ثاني أكبر مدن محافظة الجبل الأخضر، وتقام في المدينة عدداً من المهرجانات الثقافية والنشاطات الرياضية.

وبعد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011، شهدت ليبيا حالة من التردي بسبب الصراعات العسكرية والانقسامات السياسية، فجرى تهريب مجموعات كبيرة من القطع الأثرية إلى الخارج.
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