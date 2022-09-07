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https://sputnikarabic.ae/20220907/السيسي-نتطلع-للتعاون-البناء-مع-البنك-الأوروبي--1067439478.html
السيسي: نتطلع للتعاون البناء مع البنك الأوروبي
السيسي: نتطلع للتعاون البناء مع البنك الأوروبي
أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بالشراكة المتنامية بين بلاده والبنك الأوروبي. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T14:38+0000
2022-09-07T14:38+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
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جاء ذلك خلال كلمة الرئيس في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تطلع مصر إلى التعاون البناء مع البنك الأوروبي.وعبر عن تقديره للتعاون بين أولويات العمل الحكومي بمصر وأولويات البنك الأوروبي، بهدف التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتمكين القطاع الخاص.وشدد الرئيس المصري على أن القطاع الخاص يمتلك القدرة على تقليص الفجوة المالية لتمويل هذه الاستثمارات.وقال السيسي: "جاهزون بمشروعات تساهم مساهمة متميزة في مجال تقليل الانبعاثات".وأكد أن مصر تتحرك مصر بفعالية، في إطار استعدادها لاستضافة مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر/ تشرين الأول المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20220906/الجزائر-تسلم-السيسي-دعوة-للمشاركة-في-القمة-العربية-1067373085.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر

السيسي: نتطلع للتعاون البناء مع البنك الأوروبي

14:38 GMT 07.09.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، في برلين، ألمانيا، 18 يوليو/ تموز 2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، في برلين، ألمانيا، 18 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بالشراكة المتنامية بين بلاده والبنك الأوروبي.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء اجتماعه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
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أمس, 14:31 GMT
وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تطلع مصر إلى التعاون البناء مع البنك الأوروبي.
وعبر عن تقديره للتعاون بين أولويات العمل الحكومي بمصر وأولويات البنك الأوروبي، بهدف التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتمكين القطاع الخاص.
وشدد الرئيس المصري على أن القطاع الخاص يمتلك القدرة على تقليص الفجوة المالية لتمويل هذه الاستثمارات.
وقال السيسي: "جاهزون بمشروعات تساهم مساهمة متميزة في مجال تقليل الانبعاثات".
وأكد أن مصر تتحرك مصر بفعالية، في إطار استعدادها لاستضافة مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر/ تشرين الأول المقبل.
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