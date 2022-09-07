https://sputnikarabic.ae/20220907/الشهيد-سليماني-سفينة-حربية-إيرانية-بقدرات-شبحية-1067442954.html
"الشهيد سليماني"... سفينة حربية إيرانية بقدرات شبحية
"الشهيد سليماني"... سفينة حربية إيرانية بقدرات شبحية
انضمت سفينة "الشهيد سليماني" إلى القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهي سفينة حربية محلية الصنع ذات مقطع راداري منخفض يمنحها قدرات شبحية. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T15:41+0000
2022-09-07T15:41+0000
2022-09-07T15:41+0000
انفوجرافيك
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وتمتلك إيران أسطولا حربيا يضم 142 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة رقم 3 في الشرق الأوسط بعد الأسطولين المصري والتركي، بينما يصنف في المرتبة رقم 21 عالميا.
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سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
"الشهيد سليماني"... سفينة حربية إيرانية بقدرات شبحية
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انضمت سفينة "الشهيد سليماني" إلى القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهي سفينة حربية محلية الصنع ذات مقطع راداري منخفض يمنحها قدرات شبحية.
وتمتلك إيران أسطولا حربيا يضم 142 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة رقم 3 في الشرق الأوسط بعد الأسطولين المصري والتركي، بينما يصنف في المرتبة رقم 21 عالميا.