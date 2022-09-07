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https://sputnikarabic.ae/20220907/الشهيد-سليماني-سفينة-حربية-إيرانية-بقدرات-شبحية-1067442954.html
"الشهيد سليماني"... سفينة حربية إيرانية بقدرات شبحية
"الشهيد سليماني"... سفينة حربية إيرانية بقدرات شبحية
انضمت سفينة "الشهيد سليماني" إلى القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهي سفينة حربية محلية الصنع ذات مقطع راداري منخفض يمنحها قدرات شبحية. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T15:41+0000
2022-09-07T15:41+0000
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وتمتلك إيران أسطولا حربيا يضم 142 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة رقم 3 في الشرق الأوسط بعد الأسطولين المصري والتركي، بينما يصنف في المرتبة رقم 21 عالميا.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

"الشهيد سليماني"... سفينة حربية إيرانية بقدرات شبحية

15:41 GMT 07.09.2022
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انضمت سفينة "الشهيد سليماني" إلى القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهي سفينة حربية محلية الصنع ذات مقطع راداري منخفض يمنحها قدرات شبحية.
الشهيد سليماني... سفينة حربية إيرانية بقدرات شبحية - سبوتنيك عربي
وتمتلك إيران أسطولا حربيا يضم 142 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة رقم 3 في الشرق الأوسط بعد الأسطولين المصري والتركي، بينما يصنف في المرتبة رقم 21 عالميا.
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