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"الصحة العالمية": لقاحات كوفيد 19 الأنفية قد تسيطر على الجائحة
"الصحة العالمية": لقاحات كوفيد 19 الأنفية قد تسيطر على الجائحة
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن لقاحات كوفيد 19 التي تؤخذ عن طريق الأنف قد تساعد في السيطرة على جائحة كورونا. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T16:19+0000
2022-09-07T16:19+0000
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
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جاء هذا بعد الموافقة في الهند والصين على لقاحات محلية تؤخذ عبر الأنف، بحسب "فرانس برس".رحبت منظمة الصحة بالجبهة الجديدة في مكافحة الفيروس، لكنها قالت أيضا إنها ترغب في الاطلاع على البيانات التي تستند عليها اللقاحات لتقييم إذا ما كانت ستوافق عليها.قال مايك ريان مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات الأنفية تولد استجابة مناعية في الغشاء التنفسي في الرئتينوأضاف: "نولد أول خط دفاع في المكان الذي يدخله الفيروس ويسبب الكثير من الأضرار".يوم الأحد، أطلقت الصين أول لقاح لكوفيد في العالم يمكن استنشاقه "كونفيديسيا إير" الذي أنتجته شركة "كان سينو بيولوجيكس" ويعطي عبر البخاخات.ووافقت إدارة المنتجات الطبية الوطنية بالصين على استخدام اللقاح المستنشق كجرعة معززة.كما وافقت الهند على لقاح للوقاية من كوفيد 19 يعطى عبر الأنف للاستخدام في حالات الطوارئ، وتم تطويره من قبل شركة بهارات بيوتيك.
https://sputnikarabic.ae/20220903/بريطانيا-تطلق-حملة-جديدة-للتطعيم-ضد-فيروس-كورونا-1067235710.html
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منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا
منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا

"الصحة العالمية": لقاحات كوفيد 19 الأنفية قد تسيطر على الجائحة

16:19 GMT 07.09.2022
© AFP 2022 / Khaled Desoukiرجل آلي يأخذ مسحة لاجراء فحص "كوفيد-19" في طنطا، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا في مصر، 20 مارس 2021
رجل آلي يأخذ مسحة لاجراء فحص كوفيد-19 في طنطا، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا في مصر، 20 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© AFP 2022 / Khaled Desouki
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قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن لقاحات كوفيد 19 التي تؤخذ عن طريق الأنف قد تساعد في السيطرة على جائحة كورونا.
جاء هذا بعد الموافقة في الهند والصين على لقاحات محلية تؤخذ عبر الأنف، بحسب "فرانس برس".
دمشق.. لقاح كورونا في الهواء الطلق - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
بريطانيا تطلق حملة جديدة للتطعيم ضد فيروس كورونا
3 سبتمبر, 15:27 GMT
رحبت منظمة الصحة بالجبهة الجديدة في مكافحة الفيروس، لكنها قالت أيضا إنها ترغب في الاطلاع على البيانات التي تستند عليها اللقاحات لتقييم إذا ما كانت ستوافق عليها.
قال مايك ريان مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات الأنفية تولد استجابة مناعية في الغشاء التنفسي في الرئتين
وأضاف: "نولد أول خط دفاع في المكان الذي يدخله الفيروس ويسبب الكثير من الأضرار".
يوم الأحد، أطلقت الصين أول لقاح لكوفيد في العالم يمكن استنشاقه "كونفيديسيا إير" الذي أنتجته شركة "كان سينو بيولوجيكس" ويعطي عبر البخاخات.
ووافقت إدارة المنتجات الطبية الوطنية بالصين على استخدام اللقاح المستنشق كجرعة معززة.
كما وافقت الهند على لقاح للوقاية من كوفيد 19 يعطى عبر الأنف للاستخدام في حالات الطوارئ، وتم تطويره من قبل شركة بهارات بيوتيك.
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