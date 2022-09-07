https://sputnikarabic.ae/20220907/الصحة-العالمية-لقاحات-كوفيد-19-الأنفية-قد-تسيطر-على-الجائحة-1067444680.html
"الصحة العالمية": لقاحات كوفيد 19 الأنفية قد تسيطر على الجائحة
"الصحة العالمية": لقاحات كوفيد 19 الأنفية قد تسيطر على الجائحة
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن لقاحات كوفيد 19 التي تؤخذ عن طريق الأنف قد تساعد في السيطرة على جائحة كورونا. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T16:19+0000
2022-09-07T16:19+0000
2022-09-07T16:19+0000
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
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جاء هذا بعد الموافقة في الهند والصين على لقاحات محلية تؤخذ عبر الأنف، بحسب "فرانس برس".رحبت منظمة الصحة بالجبهة الجديدة في مكافحة الفيروس، لكنها قالت أيضا إنها ترغب في الاطلاع على البيانات التي تستند عليها اللقاحات لتقييم إذا ما كانت ستوافق عليها.قال مايك ريان مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات الأنفية تولد استجابة مناعية في الغشاء التنفسي في الرئتينوأضاف: "نولد أول خط دفاع في المكان الذي يدخله الفيروس ويسبب الكثير من الأضرار".يوم الأحد، أطلقت الصين أول لقاح لكوفيد في العالم يمكن استنشاقه "كونفيديسيا إير" الذي أنتجته شركة "كان سينو بيولوجيكس" ويعطي عبر البخاخات.ووافقت إدارة المنتجات الطبية الوطنية بالصين على استخدام اللقاح المستنشق كجرعة معززة.كما وافقت الهند على لقاح للوقاية من كوفيد 19 يعطى عبر الأنف للاستخدام في حالات الطوارئ، وتم تطويره من قبل شركة بهارات بيوتيك.
https://sputnikarabic.ae/20220903/بريطانيا-تطلق-حملة-جديدة-للتطعيم-ضد-فيروس-كورونا-1067235710.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا
منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا
"الصحة العالمية": لقاحات كوفيد 19 الأنفية قد تسيطر على الجائحة
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قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن لقاحات كوفيد 19 التي تؤخذ عن طريق الأنف قد تساعد في السيطرة على جائحة كورونا.
جاء هذا بعد الموافقة في الهند والصين على لقاحات محلية تؤخذ عبر الأنف، بحسب "فرانس برس".
رحبت منظمة الصحة بالجبهة الجديدة في مكافحة الفيروس، لكنها قالت أيضا إنها ترغب في الاطلاع على البيانات التي تستند عليها اللقاحات لتقييم إذا ما كانت ستوافق عليها.
قال مايك ريان مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات الأنفية تولد استجابة مناعية
في الغشاء التنفسي في الرئتين
وأضاف: "نولد أول خط دفاع في المكان الذي يدخله الفيروس ويسبب الكثير من الأضرار".
يوم الأحد، أطلقت الصين أول لقاح لكوفيد في العالم يمكن استنشاقه "كونفيديسيا إير" الذي أنتجته شركة "كان سينو بيولوجيكس" ويعطي عبر البخاخات.
ووافقت إدارة المنتجات الطبية الوطنية بالصين على استخدام اللقاح المستنشق كجرعة معززة.
كما وافقت الهند على لقاح للوقاية من كوفيد 19 يعطى عبر الأنف للاستخدام في حالات الطوارئ، وتم تطويره من قبل شركة بهارات بيوتيك.