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https://sputnikarabic.ae/20220907/العديد-من-بلدان-أوروبا-تسجل-انكماشا-اقتصاديا-رغم-النمو-الكلي-للمنطقة-1067425106.html
العديد من بلدان أوروبا تسجل انكماشا اقتصاديا رغم النمو الكلي للمنطقة
العديد من بلدان أوروبا تسجل انكماشا اقتصاديا رغم النمو الكلي للمنطقة
نما اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.2%على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، وبنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي، ما يفوق توقعات السوق. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T11:59+0000
2022-09-07T11:59+0000
اقتصاد
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الأوروبية "يوروستات"، الصادرة اليوم الأربعاء، توسع اقتصاد منطقة اليورو أيضا بنسبة 4.1% سنويا و0.8% فصليا خلال نفس الفترة، حسبما نقلت وكالة "الأناضول".من بين الدول الأعضاء، سجلت أيرلندا أعلى نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.8% فيما شهدت ألمانيا وسلوفاكيا أدنى زيادة بنسبة 1.7%.على أساس فصلي، سجلت البرتغال سالب 2.1% (انكماش) وإستونيا سالب 1.3% ولاتفيا سالب 1% وليتوانيا سالب 0.5% لنمو الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجلت رومانيا أعلى معدل بنسبة 2.1%.نما معدل التوظيف بنسبة 0.4% في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي في الربع الثاني مقابل الربع السابق، فيما ارتفع معدل التوظيف بنسبة 2.7% في منطقة اليورو و2.4% في الاتحاد الأوروبي على أساس سنوي.
https://sputnikarabic.ae/20220821/تقرير-أوروبا-تنحدر-نحو-الركود-والجميع-يترقب-تحركات-البنك-المركزي-1066691516.html
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اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي

العديد من بلدان أوروبا تسجل انكماشا اقتصاديا رغم النمو الكلي للمنطقة

11:59 GMT 07.09.2022
© AP Photo / Michael Probstاحتجاج نشطاء البيئة في غرينبيس و "كوالا كولكتيف" ضد غسل الاتحاد الأوروبي للطاقة النووية تحت تمثال اليورو في فرانكفورت، ألمانيا، 11 يناير 2022.
احتجاج نشطاء البيئة في غرينبيس و كوالا كولكتيف ضد غسل الاتحاد الأوروبي للطاقة النووية تحت تمثال اليورو في فرانكفورت، ألمانيا، 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Michael Probst
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نما اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.2%على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، وبنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي، ما يفوق توقعات السوق.
وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الأوروبية "يوروستات"، الصادرة اليوم الأربعاء، توسع اقتصاد منطقة اليورو أيضا بنسبة 4.1% سنويا و0.8% فصليا خلال نفس الفترة، حسبما نقلت وكالة "الأناضول".
البنك المركزي الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
تقرير: أوروبا تنحدر نحو الركود والجميع يترقب تحركات البنك المركزي
21 أغسطس, 15:12 GMT
من بين الدول الأعضاء، سجلت أيرلندا أعلى نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.8% فيما شهدت ألمانيا وسلوفاكيا أدنى زيادة بنسبة 1.7%.
على أساس فصلي، سجلت البرتغال سالب 2.1% (انكماش) وإستونيا سالب 1.3% ولاتفيا سالب 1% وليتوانيا سالب 0.5% لنمو الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجلت رومانيا أعلى معدل بنسبة 2.1%.
نما معدل التوظيف بنسبة 0.4% في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي في الربع الثاني مقابل الربع السابق، فيما ارتفع معدل التوظيف بنسبة 2.7% في منطقة اليورو و2.4% في الاتحاد الأوروبي على أساس سنوي.
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