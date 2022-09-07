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https://sputnikarabic.ae/20220907/اللاعب-الإسرائيلي-الأعلى-أجرا-إيلي-داسا-يوقع-لدينامو-موسكو-1067450140.html
اللاعب الإسرائيلي الأعلى أجرا... إيلي داسا يوقع لدينامو موسكو
اللاعب الإسرائيلي الأعلى أجرا... إيلي داسا يوقع لدينامو موسكو
وقع الظهير الأيمن للمنتخب الإسرائيلي، إيلي داسا، عقدا مدته ثلاث سنوات مع النادي الروسي دينامو موسكو ليصبح بذلك اللاعب الإسرائيلي الأعلى أجرا على الإطلاق. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T18:46+0000
2022-09-07T18:46+0000
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وقالت وسائل إعلام عبرية بينها موقع "sport5" و"sports.walla" إن داسا وقع عقدا مع النادي الروسي لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم آخر.أجرى الظهير الأيمن للمنتخب الإسرائيلي، الذي أنهى عقده مع فيتيسه أرنهيم الهولندي مفاوضات مع مكابي تل أبيب طوال الصيف، لكنه تلقى عرضا مرتفعا للغاية بمفاهيم كرة القدم الإسرائيلية من دينامو موسكو.وسيحصل داسا وفقا للتقارير على مليون ونصف المليون دولار في الموسم الواحد مع النادي الروسي، وهو أعلى بكثير من 650 ألف يورو عرضه عليه مكابي تل أبيب.وبذلك أصبح داسا أكثر اللاعبين الإسرائيليين أجرا على الإطلاق، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".وصل الدوري الروسي الممتاز بالفعل إلى الجولة السابعة، حيث يبعد دينامو موسكو 4 نقاط عن الصدارة.وكان اللاعب الإسرائيلي قد انتقل إلى فيتيسه أرنهيم من مكابي تل أبيب صيف 2019، وفي موسمه الأول مع الفريق الهولندي شارك في 10 مباريات فقط بالدوري بعد أن غاب لفترة طويلة بسبب إصابة في الكاحل. في الموسم التالي، أصبح لاعبا أساسيا.في موسمه الثاني، سجل الظهير الأيمن للمنتخب الإسرائيلي 6 تمريرات حاسمة في 30 مباراة بالدوري، وفي الموسم الماضي لعب 46 مباراة و10 تمريرات حاسمة في جميع المباريات.
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رياضة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
رياضة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

اللاعب الإسرائيلي الأعلى أجرا... إيلي داسا يوقع لدينامو موسكو

18:46 GMT 07.09.2022
© Sputnik . ZAIN AL ABIDEN SHIBANإحدى مباريات الدوري الروسي لكرة القدم - ملعب لوكوموتيف
إحدى مباريات الدوري الروسي لكرة القدم - ملعب لوكوموتيف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Sputnik . ZAIN AL ABIDEN SHIBAN
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وقع الظهير الأيمن للمنتخب الإسرائيلي، إيلي داسا، عقدا مدته ثلاث سنوات مع النادي الروسي دينامو موسكو ليصبح بذلك اللاعب الإسرائيلي الأعلى أجرا على الإطلاق.
وقالت وسائل إعلام عبرية بينها موقع "sport5" و"sports.walla" إن داسا وقع عقدا مع النادي الروسي لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم آخر.
أجرى الظهير الأيمن للمنتخب الإسرائيلي، الذي أنهى عقده مع فيتيسه أرنهيم الهولندي مفاوضات مع مكابي تل أبيب طوال الصيف، لكنه تلقى عرضا مرتفعا للغاية بمفاهيم كرة القدم الإسرائيلية من دينامو موسكو.
وسيحصل داسا وفقا للتقارير على مليون ونصف المليون دولار في الموسم الواحد مع النادي الروسي، وهو أعلى بكثير من 650 ألف يورو عرضه عليه مكابي تل أبيب.
وبذلك أصبح داسا أكثر اللاعبين الإسرائيليين أجرا على الإطلاق، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وصل الدوري الروسي الممتاز بالفعل إلى الجولة السابعة، حيث يبعد دينامو موسكو 4 نقاط عن الصدارة.
وكان اللاعب الإسرائيلي قد انتقل إلى فيتيسه أرنهيم من مكابي تل أبيب صيف 2019، وفي موسمه الأول مع الفريق الهولندي شارك في 10 مباريات فقط بالدوري بعد أن غاب لفترة طويلة بسبب إصابة في الكاحل. في الموسم التالي، أصبح لاعبا أساسيا.
في موسمه الثاني، سجل الظهير الأيمن للمنتخب الإسرائيلي 6 تمريرات حاسمة في 30 مباراة بالدوري، وفي الموسم الماضي لعب 46 مباراة و10 تمريرات حاسمة في جميع المباريات.
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