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https://sputnikarabic.ae/20220907/المصالحة-الروسي-3-عمليات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1067454306.html
المصالحة الروسي: 3 عمليات قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في منطقة إدلب بسوريا
المصالحة الروسي: 3 عمليات قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في منطقة إدلب بسوريا
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 3 حالات قصف من قبل مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، (المحظورة في روسيا) في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T21:52+0000
2022-09-07T21:57+0000
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، أوليغ إيغوروف يوم الأربعاء، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لوقف التصعيد 3 حالات قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية".وأوضح أنه تم تسجيل عملية قصف واحدة في كل من محافظة حلب وإدلب واللاذقية.وأضاف أن عملية قنص نفذها الإرهابيون في محافظة اللاذقية أسفرت عن إصابة جندي سوري بجروح.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20220906/المصالحة-الروسي-مقتل-جندي-سوري-وإصابة-اثنين-آخرين-بقصف-شنته-النصرة-في-محافظة-إدلب--1067390957.html
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أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

المصالحة الروسي: 3 عمليات قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في منطقة إدلب بسوريا

21:52 GMT 07.09.2022 (تم التحديث: 21:57 GMT 07.09.2022)
© Sputnik . Basil Shartouhالعثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب
العثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Sputnik . Basil Shartouh
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 3 حالات قصف من قبل مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، (المحظورة في روسيا) في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سوريا.
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، أوليغ إيغوروف يوم الأربعاء، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لوقف التصعيد 3 حالات قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية".
وأوضح أنه تم تسجيل عملية قصف واحدة في كل من محافظة حلب وإدلب واللاذقية.
العثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
المصالحة الروسي: مقتل جندي سوري وإصابة اثنين آخرين بقصف شنته "النصرة" في محافظة إدلب
أمس, 22:18 GMT
وأضاف أن عملية قنص نفذها الإرهابيون في محافظة اللاذقية أسفرت عن إصابة جندي سوري بجروح.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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