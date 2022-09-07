https://sputnikarabic.ae/20220907/النقل-الجوي-الدولي-ينتقد-قرار-إسرائيل-منع-هبوط--الطائرات-ذات-الأربعة-محركات-1067438436.html

"النقل الجوي الدولي" ينتقد قرار إسرائيل منع هبوط الطائرات ذات الأربعة محركات

"النقل الجوي الدولي" ينتقد قرار إسرائيل منع هبوط الطائرات ذات الأربعة محركات

انتقد رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ويلي والش، قرار سلطة المطارات الإسرائيلية بمنع هبوط الطائرات ذات المحركات الأربعة في مطار بن غوريون، اعتبارا من... 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T14:40+0000

2022-09-07T14:40+0000

2022-09-07T14:41+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وقال والش إن الحظر من المرجح أن يضر بصناعة الشحن الجوي، مضيفا "لا أفهم تماما المنطق وراء قرار إسرائيل منع هبوط الطائرات"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.من جانبها، قالت سلطة المطارات الإسرائيلية إن الحظر يهدف إلى تقليل الضوضاء في المطار، إلا أن الطائرات ذات المحركات الأربعة ستكون قادرة على الهبوط في حالات استثنائية، مثل الطائرة الرئاسية الأمريكية.وفي الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، قالت سلطة المطارات الإسرائيلية إنه بداية من موسم الصيف المقبل، الذي سيبدأ في نهاية مارس 2023، لن يُسمح للطائرات ذات المحركات الأربعة بالهبوط في مطار بن غوريون، وذلك للحد من الضوضاء التي تسببها.وأوضحت وقتها أنها أجرت اتصالات بشركات الطيران حتى تتمكن من الاستعداد لذلك في وقت مبكر.اليوم لا توجد طائرات بأربعة محركات تقريبا، حيث تقدم عالم الطيران في السنوات الأخيرة إلى طائرات بمحركين.لكن لا تزال هناك طائرات ركاب بأربعة محركات مثل إيرباص 340، لكن الطائرة بالفعل في مراحل إخراجها من الخدمة حول العالم.ومع ذلك، في صناعة رحلات الشحن، لا تزال هناك شركات تشغل طائرات بوينغ 747 بأربعة محركات، لكن سيتعين عليها إيجاد حل في القريب حال أرادت الهبوط في إسرائيل.لدى سلاح الجو الإسرائيلي أيضا طائرات بأربع محركات تهبط أحيانا في مطار بن غوريون، مثل طائرات التزود بالوقود من طراز بوينغ 707.

https://sputnikarabic.ae/20220807/إسرائيل-تعترض-صواريخ-أطلقت-من-غزة-فوق-مطار-ابن-غوريون-فيديو-1066126515.html

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